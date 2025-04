Αγουστίν Εσκόμπαρ: Ποιος ήταν ο CEO της Siemens Ισπανίας που σκοτώθηκε με την οικογένειά του στην τραγωδία με το ελικόπτερο – Το νοίκιασαν για να δουν τα αξιοθέατα

Πέμπτη (10.04.25). Ένα τουριστικό ελικόπτερο συντρίβεται στον ποταμό Χάντσον στη Νέα Υόρκη. Και οι έξι επιβαίνοντες βρίσκουν τραγικό θάνατο. Λίγες ώρες αργότερα γίνονται γνωστά τα στοιχεία των επιβατών. Θύματα ο πιλότος, ο πρόεδρος και CEO της εταιρείας Siemens στην Ισπανία Αγουστίν Εσκόμπαρ και η οικογένειά του.

Ο Αγουστίν Εσκόμπαρ επέβαινε στο ελικόπτερο που συνετρίβη στη Νέα Υόρκη, μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News επικαλούμενο πηγές του στις υπηρεσίες επιβολής της τάξης.

Τα υπόλοιπα θύματα ήταν η σύζυγός του και τα τρία παιδιά τους, ηλικίας 4, 5 και 11 ετών, διευκρίνισε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Την τραγική είδηση με το θάνατο της πενταμελούς οικογένεια επιβεβαίωσε και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς.

Ο ιστότοπος New York Helicopter Tours παρουσίασε φωτογραφίες της πενταμελούς οικογένειας που ποζάρει μπροστά από το ελικόπτερο Bell 206. Σε άλλη εικόνα φαίνεται η οικογένεια να είναι μέσα στο ελικόπτερο λίγο πριν απογειωθεί.

Οι αρχές επιβολής του νόμου ανέφεραν ότι η οικογένεια είχε φτάσει στο Μανχάταν από τη Βαρκελώνη νωρίτερα εκείνη την ημέρα.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης παρέπεμπε τα ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα των επιβαινόντων στο ελικόπτερο στο λιμενικό, το οποίο επεσήμανε ότι δεν έχει ακόμη στη διάθεσή του τα ονόματα των θυμάτων.

«Τα έξι θύματα ανασύρθηκαν από το νερό και δυστυχώς είναι όλοι νεκροί», ανακοίνωσε ο Άνταμς στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από τις όχθες του ποταμού, ενώ πίσω του φαίνονταν ένα κομμάτι του ελικοπτέρου.

«Φρικτή συντριβή ελικοπτέρου στον Χάντσον (…) Οι εικόνες του δυστυχήματος είναι φρικτές», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε ότι θα γίνουν γρήγορα «ανακοινώσεις» για τα αίτια του δυστυχήματος διαβεβαιώνοντας ότι ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Σον Ντάφι «και η ταλαντούχα ομάδα του ασχολείται με την υπόθεση».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο και την αστυνομία της Νέας Υόρκης, η πενταμελής οικογένεια των Ισπανών τουριστών είχε νοικιάσει το ελικόπτερο από μία από τις πολλές εταιρείες που προσφέρουν πτήσεις πάνω από τη μεγαλούπολη των ΗΠΑ, με εντυπωσιακή θέα στους ουρανοξύστες της και το Άγαλμα της Ελευθερίας.

Εικόνες που μετέδωσαν τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα έδειξαν κάποια από τα εξαρτήματα του ελικοπτέρου Bell 206 να πέφτουν στον ποταμό Χάντσον, ανάμεσά τους και ένας έλικας, και στη συνέχεια να ακολουθεί και το ίδιο το ελικόπτερο.

Η στιγμής της πτώσης του ελικοπτέρου

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) και το εθνικό συμβούλιο ασφάλειας μεταφορών (NTSB) διέταξαν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Πλάνα από το περιστατικό μεταδόθηκαν γρήγορα στο Διαδίκτυο καθώς ξεκίνησε μια απελπισμένη επιχείρηση διάσωσης τόσο από τις αρχές της Νέας Υόρκης όσο και του Νιου Τζέρσεϊ. Ωστόσο, καθώς οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν γρήγορα, η διάσωση δυσκόλεψε.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

«Κοίταξα από το παράθυρό μου εδώ και είδα το ελικόπτερο να πέφτει σε κομμάτια και παρακολούθησα πολλά κομμάτια να πέφτουν στον ποταμό. Αναρωτιόμουν τι συνέβη», δήλωσε η 29χρονη Ντάνι Χόρμπιακ κάτοικος του Τζέρσεϊ.

«Λάβαμε μία κλήση στις 15:17 (τοπική ώρα 22:17 ώρα Ελλάδας) για ένα ελικόπτερο στο νερό», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης.

Η αστυνομία της πόλης από την πλευρά της επεσήμανε στο Χ ότι «ένα ελικόπτερο συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον».

Δύτες ανέσυραν τους επιβαίνοντες από το νερό. Τέσσερις ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ δύο άλλοι διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία όπου υπέκυψαν.

Όπως δήλωσε η Τζέσικα Τις, επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, το ελικόπτερο αναχώρησε στις 14:59 από ελικοδρόμιο στο νότιο τμήμα του νησιού του Μανχάταν και πετούσε αρκετά λεπτά μέχρι να συντριβεί.

Η ίδια πρόσθεσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Η στιγμή της συντριβής του ελικοπτέρου

Ποιος ήταν ο Αγουστίν Εσκόμπαρ

Ο Εσκομπάρ είχε 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική, την Ισπανία και τη Γερμανία ενώ είχε καταλάβει τη θέση του CEO της Siemens Ισπανίας στα τέλη του 2022.

Περιγράφοντας τον, φίλος του είπε στη New York Post πως «ασχέτως του πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα, πάντα έμενε ήρεμος. Και ποτέ δεν ξεχνούσε το σημαντικότερο πράγμα, την οικογένειά του».

Σπούδασε Βιομηχανικός Ηλεκτρολόγος στο Universidad Pontificia Comillas. Το 2002 ολοκλήρωσε το MBA από το Universidad de Alcala. Το 2005, έκανε επίσης ένα Executive MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το IE Business School, σύμφωνα με τον λογαριασμό του στο LinkedIn.

Ο Αγουστίν Εσκομπάρ Escobar εργάστηκε στη Siemens για περισσότερα από 27 χρόνια. Άρχισε να εργάζεται στην εταιρεία το 1998 ως Επικεφαλής Πωλήσεων και Διαχείρισης Έργων για Συστήματα Αυτοματισμού Ισχύος στην Ισπανία.

Με τα χρόνια, ανέλαβε μεγαλύτερους ρόλους και ηγήθηκε πολλών επιχειρηματικών μονάδων, κερδίζοντας πολλά βραβεία Siemens Country στην πορεία. Εργάστηκε επίσης σε έργα υποδομής ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε όλη τη Νοτιοδυτική Ευρώπη.

Το 2010, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να ασχοληθεί με την ανάπτυξη διεθνών επιχειρήσεων στη Βόρεια Αμερική. Μετά από αυτό, εργάστηκε στην Μπογκοτά της Κολομβίας, όπου διοικούσε πάνω από 1.300 υπαλλήλους και τρία εργοστάσια.

Το 2016, το τμήμα του ονομάστηκε η επιχείρηση με τις καλύτερες επιδόσεις της Siemens παγκοσμίως.

Ο Εσκομπάρ επέστρεψε στην Ισπανία το 2018 για να γίνει Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens Rail Automation SAU και της Siemens Mobility SLU, όπου ηγήθηκε μεγάλων σιδηροδρομικών έργων με περισσότερους από 1.000 υπαλλήλους. Από το 2019 έως το 2024, ήταν επίσης Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens Mobility για την περιοχή της Νοτιοδυτικής Ευρώπης, καλύπτοντας Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ελλάδα και μέρη της Αφρικής, με μία ομάδα άνω των 3.000 ατόμων.

Προβληματισμός για την αυξημένη κυκλοφορία ελικοπτέρων

Το περιστατικό αυτό αναμένεται να φέρει ξανά στο προσκήνιο τα ερωτήματα σχετικά με την ιδιαίτερα πυκνή κυκλοφορία ελικοπτέρων πάνω από το Μανχάταν.

Τουλάχιστον 20 εταιρείες προσφέρουν τουριστικές πτήσεις πάνω από τη Νέα Υόρκη ή ακόμη και μεταφορά προς τα κοντινά αεροδρόμια, ενώ πάνω από την πόλη πετούν και ελικόπτερα επιχειρηματιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των New York Times, 32 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε δυστυχήματα με ελικόπτερα στη Νέα Υόρκη από το 1977.

Το 2009 ένα ελικόπτερο που μετέφερε Ιταλούς τουρίστες συγκρούστηκε με ένα μικρό, ιδιωτικό αεροσκάφος με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εννέα άνθρωποι.

Το 2018 άλλο ελικόπτερο, που μετέφερε τουρίστες και πετούσε με ανοικτή πόρτα προκειμένου να μπορούν να τραβούν φωτογραφίες, έπεσε στον ποταμό Ιστ. Σκοτώθηκαν πέντε επιβάτες, αλλά ο πιλότος διασώθηκε.

Η στιγμή που σπάει ο έλικας

Συμφωνία του 2016 μεταξύ της δημαρχίας της Νέας Υόρκης και μίας από τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα ελικόπτερα προβλέπει τη μείωση των τουριστικών πτήσεων από 60.000 σε 30.000 ετησίως, ενώ περιόρισε τον εναέριο χώρο στον οποίο μπορούν να βρίσκονται μεταξύ των ποταμών που περιβάλλουν το Μανχάταν.

Η ασφάλεια των πτήσεων με ελικόπτερα αποτελεί θέμα συζήτησης στο Κογκρέσο αφού 67 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αεροσκάφος της American Airlines συγκρούστηκε στις 29 Ιανουαρίου με ελικόπτερο του στρατού κοντά στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον.