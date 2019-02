Ένας ανεγκέφαλος οπαδός του Τραμπ (φορούσε και μπλουζάκι με το σύνθημα Make America Great Again) επιτέθηκε στον κάμεραμαν του BBC την ώρα της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ και φώναζε «γ@μήστε τα μίντια». Τον έσπρωξε και τον έριξε κάτω αλλά το πιο σοκαριστικό απ’ όλα είναι ότι όταν τον συνέλαβαν ένα μεγάλο μέρος των οπαδών του Τραμπ φώναζαν ρυθμικά: «αφήστε τον! και «το CNN γ@μιέται!».

Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης να ρίχνει επανειλημμένα την κάμερα από τα χέρια του κάμεραμαν, Ron Skeans, πριν τον απομακρύνουν. Ο ανταποκριτής του BBC στην Ουάσινγκτον είπε στους συναδέλφους του ότι ο κάμεραμαν είναι καλά στην υγεία του αλλά η επίθεση ήταν ιδιαίτερα βίαιη. Μάλιστα, ένας παραγωγός του BBC που ήταν παρών είδε ότι ο άνδρας αυτός επιτέθηκε και σε άλλα τηλεοπτικά συνεργεία αλλά η πιο βίαιη επίθεση ήταν αυτή στον κάμεραμαν του BBC.

This is the shameful moment when my cameraman Ron Skeans was attacked at an ⁦@realDonaldTrump⁩ rally in El Paso last night – warning this video contains strong language. Happily Ron is fine. #TrumpElPaso pic.twitter.com/Ay5DYT6gjP

— Gary O'Donoghue (@BBCBlindGazza) February 12, 2019