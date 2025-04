Άγρια επίθεση του Έλον Μασκ σε στενό συνεργάτη του Τραμπ: «Είναι καθυστερημένος, ανόητος και πιο χαζός από τούβλα»

Με φόντο τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο που κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από περίπου μια εβδομάδα (02.04.2025) με την επιβολή εξοντωτικών τελωνειακών δασμών, μια σκληρή «κόντρα» έχει προκύψει μέσα στον Λευκό Οίκο, με πρωταγωνιστή τον Έλον Μασκ.

Ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε την οργή του Έλον Μασκ, αφού υποστήριξε ότι «η εταιρεία Tesla δεν κατασκευάζει αλλά αντίθετα συναρμολογεί αυτοκίνητα με εξαρτήματα που προέρχονται από το εξωτερικό».

Ο κορυφαίος σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου για θέματα εμπορίου, Πίτερ Ναβάρο, σχολίασε το μέλλον της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας με αφορμή τους τρομερούς δασμούς που επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ σε χώρες – εξαγωγείς, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η ΕΕ.

Κατά την διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο δίκτυο ενημέρωσης CNBC χθες Δευτέρα (07.04.2025) ο στενός συνεργάτης του Τραμπ αναφέρθηκε στην εταιρεία Tesla και τον τρόπο λειτουργίας της.

«Όλοι καταλαβαίνουμε στον Λευκό Οίκο (και οι Αμερικανοί το καταλαβαίνουν) ότι ο Έλον είναι συναρμολογητής αυτοκινήτων, όχι κατασκευαστής αυτοκινήτων. Οι κινητήρες προέρχονται από την Ιαπωνία και την Κίνα, ενώ τα ηλεκτρονικά συστήματα από την Ταϊβάν» είπε αρχικά.

PETER NAVARRO ON ELON MUSK:



“We all understand in the White House (and the American people understand) that Elon’s a car manufacturer. But he’s not a car manufacturer — He’s a car assembler.



In many cases, if you go to his Texas plant, a good part of the engines that he gets… pic.twitter.com/mkp1wRGcvX