Σκωτία: Μητέρα καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση για τον θάνατο του τριών μηνών μωρού της – Το έκαψε με πιστολάκι μαλλιών

Σε έξι χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε στη Σκωτία μια 28χρονη μητέρα για τον θάνατο του μόλις τριών μηνών μωρού της, το οποίο, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, εξέθεσε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε υψηλή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας πιστολάκι μαλλιών. Η Κόρτνεϊ Γκάρτσορ είχε κριθεί ένοχη για ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση από το Ανώτατο Δικαστήριο του Αμπερντίν.

Η υπόθεση στη Σκωτία αφορά τον θάνατο της Ντάλια-Ρόουζ τον Σεπτέμβριο του 2023. Το μωρό έφερε σοβαρά εγκαύματα στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του, τα οποία, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στη δίκη, προκλήθηκαν από πιστολάκι μαλλιών. Οταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφθασαν στο σπίτι της οικογένειας, στο Πίτερχεντ του Αμπερντίνσαϊρ, το βρέφος ήταν ήδη νεκρό.

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«Μοναδικά ανατριχιαστική και οδυνηρή υπόθεση»

Ανακοινώνοντας την ποινή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργου, ο δικαστής Σάιμον Κόλινς χαρακτήρισε την υπόθεση «μοναδικά ανατριχιαστική και οδυνηρή», προσθέτοντας ότι ήταν «τόσο τραγική όσο και φρικτή».

Απευθυνόμενος στην 28χρονη, τόνισε ότι θα πρέπει να ζήσει για το υπόλοιπο της ζωής της γνωρίζοντας πως φέρει την ευθύνη για τον θάνατο της κόρης της.

Η Γκάρτσορ παρακολούθησε την ακροαματική διαδικασία μέσω βιντεοκλήσης. Κατά τη διάρκειά της έκλαιγε και σκούπιζε επανειλημμένα τα δάκρυά της.

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Εγκαύματα στο 18% του σώματος

Κατά τη διάρκεια της δίκης έγινε γνωστό ότι η Ντάλια-Ρόουζ είχε υποστεί εγκαύματα στο 18% της επιφάνειας του σώματός της, μεταξύ άλλων και στο κεφάλι. Η σοβαρότητα των τραυμάτων ήταν τέτοια ώστε οι ένορκοι δεν χρειάστηκε να δουν σχετικές φωτογραφίες.

Το δικαστήριο άκουσε επίσης ότι η μητέρα είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από το περιστατικό. Στους ενόρκους παίχτηκε η ηχογράφηση της κλήσης της στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κατά την οποία ανέφερε ότι το παιδί είχε γίνει «μωβ» ενώ εκείνη κοιμόταν.

Στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκε DNA του βρέφους πάνω σε σεσουάρ. Ωστόσο, ο ειδικός στα εγκαύματα δρ Τίμοθι Μπερτζ κατέθεσε ότι τα θερμικά τραύματα δεν ήταν, κατά την εκτίμησή του, η αιτία θανάτου και ότι το παιδί «θα μπορούσε να ήταν ήδη νεκρό» όταν αυτά προκλήθηκαν.

Τι υποστήριξε η υπεράσπιση

Ο συνήγορος της Γκάρτσορ, Μάρεϊ Μακάρα, ανέφερε ότι η 28χρονη δεν θυμάται να χρησιμοποίησε το σεσουάρ και δεν είναι σε θέση να δώσει κάποια «λογική ή πειστική εξήγηση» για όσα συνέβησαν.

Ως πιθανό ενδεχόμενο, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η μητέρα μπορεί να θεώρησε πως το βρέφος κρύωνε και να προσπάθησε να το ζεστάνει. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ντάλια-Ρόουζ ενδέχεται να είχε πεθάνει πριν υποστεί τα εγκαύματα.

Οι ένορκοι, ωστόσο, χρειάστηκαν λίγο περισσότερο από μία ώρα για να καταλήξουν ομόφωνα σε καταδικαστική απόφαση. Η 28χρονη κρίθηκε ένοχη επειδή, ενώ το παιδί βρισκόταν αποκλειστικά υπό τη φροντίδα της, το εξέθεσε με υπαίτιο και απερίσκεπτο τρόπο σε υψηλή θερμοκρασία.

«Τα παιδιά είναι ανυπεράσπιστα»

Μετά την καταδίκη, ο επιθεωρητής Τζέιμς Κάλαντερ δήλωσε ότι η υπόθεση είχε επηρεάσει βαθιά όλους όσοι συμμετείχαν στην έρευνα.

«Τα παιδιά είναι ανυπεράσπιστα και πρέπει να προστατεύονται. Ο θάνατος οποιουδήποτε παιδιού είναι ιδιαίτερα οδυνηρός, αλλά ο θάνατος ενός παιδιού από τα χέρια ενός γονέα είναι εξαιρετικά ανατριχιαστικός», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι καθήκον των Αρχών ήταν να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες θανάτου της Ντάλια-Ρόουζ και να οδηγήσουν τον υπεύθυνο ενώπιον της Δικαιοσύνης.