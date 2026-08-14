Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ρώμη: Η ξηρασία αποκάλυψε τη γέφυρα του Νέρωνα στον Τίβερη

Η στάθμη του ποταμού έχει υποχωρήσει αισθητά έπειτα από εβδομάδες ανομβρίας - Η ροή βρίσκεται περίπου στο μισό του μέσου όρου για τον Ιούλιο
Τίβερης, Ρώμη
Τμήματα της κοίτης του Τίβερη διακρίνονται πάνω από την επιφάνεια του νερού, κοντά στη Γέφυρα Σαντ’ Αντζελο στη Ρώμη, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία είχε προκαλέσει σημαντική πτώση της στάθμης του ποταμού (Φωτογραφία αρχείου: RICCARDO ANTIMIANI / EPA/ ΑΠΕ - ΜΠΕ)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η παρατεταμένη ξηρασία στη Ρώμη έχει προκαλέσει σημαντική πτώση της στάθμης του Τίβερη, φέρνοντας ξανά στο φως τα υπολείμματα της αρχαίας γέφυρας του Νέρωνα. Τα ερείπια έγιναν ορατά κοντά στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, έπειτα από εβδομάδες με ελάχιστες έως καθόλου βροχοπτώσεις στην ιταλική πρωτεύουσα.

Η εικόνα στον Τίβερη αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος που προκαλεί η ξηρασία στη Ρώμη, καθώς η ροή του ποταμού έχει υποχωρήσει κάτω από τα 80 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο. Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί περίπου στο μισό του μέσου όρου που καταγράφεται τον Ιούλιο.

Η λεγόμενη Γέφυρα του Νέρωνα συνέδεε στην αρχαιότητα το κέντρο της Ρώμης με τη δεξιά όχθη του ποταμού. Αν και έχει επικρατήσει να συνδέεται με τον αυτοκράτορα Νέρωνα, οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι η κατασκευή της είναι παλαιότερη και πιθανότατα ανάγεται στην εποχή του προκατόχου και θείου του, Καλιγούλα.

«Μεγάλη κρίση νερού»

Η επανεμφάνιση των αρχαίων καταλοίπων δημιουργεί μια εντυπωσιακή εικόνα, αποτελεί όμως ταυτόχρονα ένδειξη της σοβαρής λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η ιταλική πρωτεύουσα.

Ο Τζοβάνι Τζιγκάντι, συντονιστής του κέντρου διαχείρισης υδάτων της Πολιτικής Προστασίας της Ρώμης, έκανε λόγο για «μεγάλη κρίση νερού», σημειώνοντας ότι η παρατεταμένη απουσία βροχοπτώσεων έχει περιορίσει σημαντικά τη ροή του Τίβερη.

Ο ίδιος επισήμανε ότι, παρότι οι βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα ήταν σχετικά αυξημένες, ακολούθησαν μεγάλα διαστήματα ανομβρίας, με αποτέλεσμα τα αποθέματα νερού να δέχονται ολοένα μεγαλύτερη πίεση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
180
142
90
83
73
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ισπανία: Μέχρι το 2030 θα λειτουργεί ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της χώρας
Η κυβέρνηση Σάντσεθ διατηρεί σε λειτουργία το Αλμαράθ για δύο επιπλέον χρόνια - Η μεγάλη διακοπή ρεύματος του 2025 και οι αναταράξεις στις αγορές ενέργειας επανέφεραν τη συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια
Πυρηνικός σταθμός, Ισπανία
Newsit logo
Newsit logo