Άγριος καβγάς σε αγρυπνία για τον Τσάρλι Κερκ – Ακτιβιστής έβρισε το πλήθος και τον ξυλοκόπησαν

Άγριος καυγάς ξέσπασε κατά τη διάρκεια αγρυπνίας για τον Τσάρλι Κερκ που δολοφονήθηκε, το βράδυ της Τετάρτης 10.09.2025, μπροστά από το Καπιτώλιο του Άινταχο στο Μπόιζ των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τοπικά ρεπορτάζ, ένας άνδρας με ποδήλατο φώναξε «Γ… τον Τσάρλι Κερκ!» μέσα στο πλήθος, που είχε συγκεντρωθεί λίγο μετά τη δολοφονία του 31χρονου πολιτικού ακτιβιστή σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα και τον ξυλοκόπησαν άγρια.

Η αστυνομία τον αναγνώρισε ως τον 41χρονο Τέρι Γουίλσον, ακτιβιστή του Black Lives Matter.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο 51χρονος Αλφόνσο Αγιάλα τον πλησίασε και άρχισαν να καβγαδίζουν έντονα. Σύντομα η αντιπαράθεση έφτασε στα «κόκκινα». Κάποιοι από το πλήθος φώναζαν «USA! USA!» ενώ άλλοι προσπαθούσαν να τους σταματήσουν. Ο Γουίλσον φάνηκε να πέφτει στο έδαφος, να δέχεται κλωτσιές και χτυπήματα, αλλά στη συνέχεια σηκώθηκε και αντεπιτέθηκε με γροθιές.

Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνεται ότι η συμπλοκή συνεχίστηκε μέχρι να παρέμβει η αστυνομία. Έπειτα, ο Γουίλσον πέρασε τον δρόμο, βρίζοντας το πλήθος και απαιτώντας «ελευθερία λόγου!», με μια γυναίκα να του φωνάζει «Φύγε από εδώ!», σύμφωνα με το FoxNews.

Η αστυνομία συνέλαβε τελικά και τον Γουίλσον και τον Αγιάλα.

Σύμφωνα με την αναφορά, στον Γουίλσον βρέθηκαν ένα όπλο και μαριχουάνα. με τον άνδρα να αντιμετωπίζει κατηγορίες για διατάραξη της κοινής ειρήνης, οπλοκατοχή υπό την επήρεια ουσιών και κατοχή μαριχουάνας. Μεταφέρθηκε πρώτα στο νοσοκομείο για περίθαλψη και στη συνέχεια στο σωφρονιστικό κατάστημα της κομητείας Άντα.

Ο Αγιάλα επίσης προφυλακίστηκε με κατηγορία για διατάραξη της ειρήνης.

Η Αστυνομία του Μπόιζ δήλωσε την επόμενη μέρα ότι προτεραιότητά της παραμένει η ασφάλεια των πολιτών, ειδικά καθώς γίνονταν εκδηλώσεις μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου και αγρυπνίες για τον Τσάρλι Κερκ.

Τα τοπικά μέσα υπενθύμισαν ότι ο Γουίλσον ήταν ακτιβιστής με ιστορικό συλλήψεων. Το 2021 είχε συλληφθεί επειδή βανδάλισε το άγαλμα του «Καθήμενου Λίνκολν» στο πάρκο Τζούλια Ντέιβις, στο οποίο είχε πετάξει μπογιές και περιττώματα, βάζοντας και αυτοσχέδιες πινακίδες.

Τότε είχε καταδικαστεί σε 32 ώρες κοινωνικής εργασίας και πρόστιμο 91,96 δολαρίων.