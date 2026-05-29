AI η viral φωτογραφία αστυνομικών ως drag queens στην Ταϊλάνδη – «Θέλαμε μια πιο φιλική εικόνα»

Προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ήταν τελικά η φωτογραφία με τους αστυνομικούς στην Ταϊλάνδη που έγιναν viral ως drag queens για τη σύλληψη εμπόρου ναρκωτικών. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι υπεύθυνη για την πειραγμένη φωτογραφία ήταν η ίδια η τοπική αστυνομία στην περιοχή Τα Λουάνγκ όπου έγινε η σύλληψη.

Στην αρχική φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι πέντε άνδρες αστυνομικοί στην Ταϊλάνδη που συνέλαβαν τον ύποπτο με περισσότερα από 53 χάπια μεθαμφεταμίνης και 200 πλαστικές σακούλες για αποθήκευση και πώληση ναρκωτικών, εμφανίζονταν ως draq queens. Μόνο που η φωτογραφία αποδείχθηκε προϊόν τεχνητής νοημοσύνης δια χειρός του υπευθύνου της σελίδας στο Facebook του αστυνομικού τμήματος της περιοχής.

Όπως υποστήριξε προσπαθούσε να δημιουργήσει «μια πιο φιλική εικόνα» για την αστυνομία μέσα από «μια χαριτωμένη και χιουμοριστική πλευρά».

Στην πραγματική φωτογραφία που δημοσιεύθηκε μέχρι και σε πρωτοσέλιδο βρετανικού ταμπλόιντ, είναι πέντε άνδρες αστυνομικοί με τα κανονικά τους ρούχα ενώ απουσιάζει πλήρως η χορεύτρια που υπήρχε στην ΑΙ φωτογραφία.

Όπως σχολιάζει ο Guardian, «το γεγονός ότι η ψεύτικη εικόνα προήλθε από μια φαινομενικά επίσημη πηγή έχει αναδείξει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης στην επαλήθευση των εικόνων».