Αίγυπτος: Έκρηξη σε αρχαία συνοικία του Καΐρου!

Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν σήμερα το βράδυ στο Κάιρο όταν άνδρας τον οποίο καταδίωκαν οι δυνάμεις ασφαλείας πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό που έφερε πάνω του, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου.

Ο άνδρας ο οποίος ήταν ύποπτος ότι είχε τοποθετήσει μια βόμβα την προηγούμενη εβδομάδα κοντά σε ένα τέμενος, σκοτώθηκε επίσης από την έκρηξη.Από το συμβάν, που σημειώθηκε στο ιστορικό κέντρο του Καΐρου, κοντά στο τέμενος αλ Αζάρ, είχε επίσης αποτέλεσμα τον τραυματισμό τρειών αστυνομικών.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας τον περικύκλωσαν και μετά από τη σύλληψη του τρομοκράτη, ένας από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς πυροδοτήθηκε», υπογράμμισε η ανακοίνωση.

#EGYPT Egyptian security official says a home-made bomb has exploded near a #mosque in #Cairo’s district of #Giza, leaving three people wounded. The official says the blast took place during Friday prayers near Al-Istaqama mosque in a busy square in the heart of Giza. pic.twitter.com/2fe9ZltWgW

