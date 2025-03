Αίγυπτος: Βίντεο δείχνει το τουριστικό υποβρύχιο να βυθίζεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα – Καρέ  καρέ οι δραματικές στιγμές

Το «φως» της δημοσιότητας «βλέπει» βίντεο που αποτυπώνει τις τραγικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν ανοιχτά της Αιγύπτου όταν τουριστικό υποβρύχιο βυθίστηκε, με αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στην περιοχή Χουργκάντα, στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας, με το υποβρύχιο να βυθίζεται ανοιχτά της Αιγύπτου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως φαίνεται στα πλάνα που δημοσίευσε το Nexta.

To σκάφος «SINDBAD» επέβαιναν 45 άτομα ρωσικής υπηκοότητας, ανάμεσά τους πολλά παιδιά.

Μέχρι στιγμή έχουν διασωθεί 19 επιβάτες, ενώ 9 έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Τέσσερις από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το υποβρύχιο έκανε ξεναγήσεις στους κοραλλιογενείς υφάλους της Ερυθράς Θάλασσας, όταν και εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

‘Quiet, quiet, quiet!”: video of a sinking bathyscaphe with Russian tourists in Hurghada



The recording shows that the submarine ‘Sinbad’ went underwater in seconds.



Six people died, two of them – children. pic.twitter.com/KBPBgbO5Qi