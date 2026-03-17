Αιματοκύλισμα στην Καμπούλ: 400 νεκροί και 250 τραυματίες μετά την επίθεση του Πακιστάν

Για εκατοντάδες νεκρούς κάνει λόγο το Αφγανιστάν μετά τους βομβαρδισμούς που δέχτηκε από επίθεση του Πακιστάν.

Η κυβέρνηση του Αφγανιστάν καταγγέλλει πως σκοτώθηκαν εκατοντάδες άμαχοι σε κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών στην Καμπούλ από αεροπορική επίθεση του Πακιστάν.

Το Ισλαμαμπάντ από την πλευρά του διαβεβαίωσε ότι έπληξε «στρατιωτικούς και τρομοκρατικούς στόχους». Το βράδυ της Δευτέρας (16.03.2026) ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της Καμπούλ, μετέδωσαν ανταποκριτές του AFP στην αφγανική πρωτεύουσα.

Μερικές ώρες πριν από τη γιορτή για το τέλος του Ραμαζανιού, οι πακιστανικοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν σκηνές πανικού, με οικογένειες που έκαναν βόλτες λίγο πριν διακόψουν τη νηστεία να τρέχουν να βρουν κάλυψη, στα σπίτια τους ή σε υπόγεια.

«Το πακιστανικό καθεστώς για ακόμη μια φορά παραβίασε τον αφγανικό εναέριο χώρο και στοχοποίησε κέντρο απεξάρτησης στην Καμπούλ, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας πολυάριθμούς αμάχους, στην πλειονότητά τους τοξικομανείς που υποβάλλονταν σε θεραπεία», ανέφερε μέσω X ο αφγανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ.

«Καταδικάζουμε αυτό το έγκλημα και το χαρακτηρίζουμε απάνθρωπη πράξη που παραβιάζει κάθε ηθική αρχή», πρόσθεσε.

BREAKING: Afghanistan’s Health Ministry says 200 people were killed and hundreds injured after Pakistani airstrikes hit a drug rehabilitation hospital in Kabul. Pakistan denies targeting the hospital, claiming the strikes were aimed at “military installations.”



— Mossad Commentary (@MOSSADil) March 16, 2026

Σε μονάδα του ιατρικού κέντρου που βομβαρδίστηκε, τραυματιοφορείς έβγαζαν πτώματα στο εξωτερικό, ενώ μέρος της εγκατάστασης συνέχιζε να καίγεται.

Δεκάδες πτώματα

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μέτρησαν τουλάχιστον τριάντα πτώματα εν μέσω του χάους. Τραυματίες ούρλιαζαν εκλιπαρώντας για βοήθεια, καθώς ασθενοφόρα τους παραλάμβαναν και μετέφεραν σε άλλα νοσοκομεία της πόλης.

Pakistan launches massive strike on Afghanistan



— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2026

Το αφγανικό υπουργείο Υγείας ανέφερε στο AFP ότι, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες ο απολογισμός μπορεί να φτάσει τους 200 νεκρούς και τους 200 και πλέον τραυματίες».

هذه ليست إيران، ولا لبنان، ولا إسرائيل.. أو غزة



هذه كابول، أفغانستان، بعد غارات جوية شنّتها جارتها النووية.pic.twitter.com/Nz0Xr68cr4 — الموجز الروسي | Russia news (@mog_Russ) March 17, 2026

Οπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Σαραφάτ Ζαμάν, «δεν είναι δυνατόν να δώσουμε ακριβή αριθμό σε αυτό το στάδιο».

Esta tarde se han producido ataques aéreos por parte de la Fuerza Aérea de Pakistán en la capital afgana, Kabul. pic.twitter.com/9WdOiTfQZm — Radar Austral (@RadarAustral_) March 16, 2026

Από την πλευρά του αξιωματούχος της de facto κυβέρνησης έκανε λόγο αργότερα για ακόμη πιο «βαρύ απολογισμό», για 400 νεκρούς και 250 τραυματίες.

Στο κέντρο αυτό νοσηλεύονταν συνολικά 3.000 ασθενείς από όλο το Αφγανιστάν, κατά το υπουργείο Υγείας.

Τουλάχιστον τρία πτώματα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της ιταλικής ΜΚΟ Emergency, όπου προσφέρθηκαν επίσης φροντίδες σε 27 τραυματίες, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διευθυντής του παραρτήματός της στο Αφγανιστάν, ο Ντέγιαν Πάνιτς, χωρίς να αποκλείσει ο απολογισμός να γίνει πιο βαρύς.

Rescuers are combing through the wreckage of a drug rehabilitation centre in Kabul, where Afghan officials say a Pakistani strike has killed at least 400 people. pic.twitter.com/SoTun5Zmh2 — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 17, 2026

«Ανοικτός πόλεμος»

Οι πακιστανικές αρχές από την πλευρά τους αναφέρθηκαν σε πλήγματα «ακριβείας» εναντίον «στρατιωτικών εγκαταστάσεων» και «υποδομών υποστήριξης τρομοκρατών», οι οποίοι δρουν «εναντίον πακιστανών αμάχων».

«Το Πακιστάν έπληξε τους στόχους με ακρίβεια και σιγουρεύτηκε ότι δεν υπήρξαν παράπλευρες απώλειες», πρόσθεσε το υπουργείο Πληροφοριών στο Ισλαμαμπάντ.

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις δυο χώρες διαρκούν μήνες. Το Πακιστάν κατηγορεί το Αφγανιστάν ότι προσφέρει ασφαλές καταφύγιο και υποστήριξη στο Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ), που έχει αναλάβει την ευθύνη για ατελείωτη σειρά αιματηρών ενεργειών στο πακιστανικό έδαφος. Η Καμπούλ το διαψεύδει.