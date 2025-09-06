Κόσμος

Ακτή Ελεφαντοστού: Ιπποπόταμος βύθισε πλοιάριο – Αγνοούνται 11 επιβάτες, ανάμεσά τους και ένα βρέφος

Τρεις άνθρωποι σώθηκαν - Στη χώρα ζουν περίπου 500 ιπποπόταμοι, διασκορπισμένοι σε πολλούς ποταμούς
Φωτογραφία: ΑΠΕ ΜΠΕ
Φωτογραφία: ΑΠΕ ΜΠΕ

Αγωνία για την τύχη δεκάδων ανθρώπων που αγνοούνται μετά την βύθιση ενός πλοιαρίου στην Ακτή Ελεφαντοστού εκφράζουν οι αρχές της χώρας -το πλεούμενο ανατράπηκε εξαιτίας ενός ιπποπόταμου

Από την ανατροπή του μικρού πλοίου από ιπποπόταμο, 11 άνθρωποι αγνοούνται – όλοι επιβάτες του σκάφους το οποίο έπλεε στον ποταμό Σασάντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού, όπως ανακοίνωσε σήμερα (06.09.2025) το υπουργείο Αλληλεγγύης.

«Με βαθύτατη οδύνη πληροφορηθήκαμε την εξαφάνιση 11 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων γυναίκες, κοριτσάκια και ένα βρέφος, μετά τη βύθιση ενός πλοιαρίου, την οποία προκάλεσε ένας ιπποπόταμος» ανέφερε η υπουργός Μις Μπελμόντε Ντόγκο στη σελίδα της στο Facebook.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, κοντά στην κοινότητα Μπούγιο, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι τρεις άνθρωποι σώθηκαν και ότι «οι έρευνες συνεχίζονται με την ελπίδα να βρεθούν οι αγνοούμενοι».

Σύμφωνα με μια μελέτη πανεπιστημίων της Ακτής Ελεφαντοστού, του 2022, ο ιπποπόταμος είναι το ζώο που αναφέρεται συχνότερα ως υπαίτιο σε συμβάντα όπου χάνουν τη ζωή τους ή τραυματίζονται άνθρωποι. Υπολογίζεται ότι στη χώρα ζουν περίπου 500 ιπποπόταμοι, διασκορπισμένοι σε πολλούς ποταμούς, αλλά κυρίως στον Σασάντρα και τον Μπαντάμα.

Τα φονικά ναυάγια δεν είναι σπάνια στην περιοχή, συχνά επειδή τα πλοιάρια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών υπερφορτώνονται. Τον Απρίλιο, δώδεκα παιδιά και έφηβοι πνίγηκαν όταν βυθίστηκε ένα τέτοιο πλοιάριο κοντά στην Αμπιτζάν.

Κόσμος
