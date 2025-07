Ακυρώθηκαν δρομολόγια των τρένων ανάμεσα σε Παρίσι και Μιλάνο λόγω των σφοδρών καταιγίδων

Αν και η Ευρώπη βιώνει έναν από τους χειρότερους καύσωνες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα παραμένουν ενώ βρισκόμαστε στην «καρδιά» του καλοκαιριού. Η κυκλοφορία των τρένων ανάμεσα στο Παρίσι και το Μιλάνο διακόπηκε για «τουλάχιστον μερικές ημέρες», μετά τις σφοδρές καταιγίδες που σημειώθηκαν τη Δευτέρα (30.06.2025), γύρω από τη Μοντάν στη κοιλάδα της Μοριέν στη Σαβοΐα.

Η εταιρεία των γαλλικών σιδηροδρόμων SNCF, ανακοίνωσε πως λόγω των καταιγιδών γίνονται επιχειρήσεις καθαρισμού των σιδηροτροχιών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί ζημιές στις σιδηρογραμμές ή στα τρένα κάτι που θα έδινε παράταση τη διακοπή της κυκλοφορίας.

Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια διακόπηκαν από τις 17:00 τη Δευτέρα, από τις καταιγίδες οι οποίες ξέσπασαν μετά τον καύσωνα και προκάλεσαν σημαντικές κατολισθήσεις λάσπης, που κάλυψαν τις σιδηρογραμμές στο σιδηροδρομικό σταθμό της Μοντάν, της τελευταίας πόλης που εξυπηρετείται από το σιδηρόδρομο πριν από τα ιταλικά σύνορα.

Η SNCF πραγματοποιεί 3 δρομολόγια μετ’ επιστροφής την ημέρα ανάμεσα στο Μιλάνο και το Παρίσι.

Οι δύο πόλεις συνδέονται επίσης από την ιταλική εταιρεία Trenitalia, η οποία χρησιμοποιεί τις ίδιες σιδηρογραμμές με τη γαλλική εταιρεία.

Οι καταιγίδες προκάλεσαν ιστορικών διαστάσεων πλημμύρα ενός χειμάρρου στην αλπική κοιλάδα της Μοριέν. Πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό.

This evening: Intense Storms Batter the French Alps, France – Flooding Hits Modane, Haute-Savoie



Powerful storms in the French Alps caused heavy rainfall, with 100mm hitting Modane, Haute-Savoie, leading to the Charmaix torrent overflowing and flooding. pic.twitter.com/EuL2VEg4a3