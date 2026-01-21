Ακυρώθηκε η συνάντηση Τραμπ με Μερτς στο Νταβός λόγω της καθυστερημένης άφιξης του προέδρου των ΗΠΑ

Ακυρώθηκε η συνάντηση Φρίντριχ Μερτς με Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός, λόγω καθυστέρησης στην άφιξη του Αμερικάνου προέδρου.

Η συνάντηση, που επεδίωκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός, «κατά πάσα πιθανότητα» δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω της καθυστερημένης άφιξης του Αμερικανού προέδρου στην Ελβετία, μεταδίδουν τα γερμανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα κυβερνητική πηγή.

Ο Φρίντριχ Μερτς ήλπιζε να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τις αμερικανικές αξιώσεις σχετικά με την Γροιλανδία στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Νταβός, ενόψει και της αυριανής έκτακτης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ίδιο θέμα. Λόγω τεχνικού προβλήματος, το Air Force One, το αεροπλάνο του προέδρου των ΗΠΑ επέστρεψε χθες στην Ουάσιγκτον και ο Ντόναλντ Τραμπ μετέβη στην Ελβετία με δεύτερο αεροσκάφος, για να προσγειωθεί νωρίτερα σήμερα στην Ζυρίχη με σημαντική καθυστέρηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σήμερα (21.01.2026) στο Νταβός της Ελβετίας και είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για να κλιμακώσει τις πιέσεις του προκειμένου οι ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, παρά την έντονη αντίθεση των Ευρωπαίων.

Ο Τραμπ, ο οποίος χθες, Τρίτη, συμπλήρωσε έναν χρόνο στην προεδρία των ΗΠΑ, αναμένεται να επισκιάσει το ετήσιο φόρουμ που διεξάγεται στο θέρετρο των Άλπεων στο οποίο συμμετέχει για πρώτη φορά από το 2020.

Χθες, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ρεπουμπλικάνος δήλωσε ότι θα έχει συναντήσεις με θέμα τη Γροιλανδία στο Νταβός και σημείωσε ότι είναι αισιόδοξος πως θα υπάρξει τελικά συμφωνία.

«Πιστεύω ότι θα βρούμε κάτι με το οποίο θα είναι πολύ ικανοποιημένο το ΝΑΤΟ και με το οποίο θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι κι εμείς. Αλλά τη χρειαζόμαστε για λόγους ασφαλείας. Τη χρειαζόμαστε για την εθνική ασφάλεια», τόνισε ο Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε μέχρι πού είναι διατεθειμένος να φτάσει για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, ο Ρεπουμπλικάνος είπε απλώς: «θα το διαπιστώσετε».