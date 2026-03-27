Άλαν Ρίτσον: Απειλές θανάτου καταγγέλλει ότι δέχεται ο γείτονάς του μετά τον άγριο καβγά με τον γνωστό ηθοποιό

Τρομοκρατημένος δηλώνει ο γείτονας του γνωστού Αμερικανού ηθοποιού, Άλαν Ρίτσον, μετά το επεισόδιο ξυλοδαρμού σε δρόμο του Νάσβιλ στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η τοπική αστυνομία έσπευσε να βάλει την υπόθεση στο αρχείο, χωρίς να απαγγείλει κατηγορίες στον πρωταγωνιστή της σειράς «Reacher».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail» την Παρασκευή (27.03.2026), ο γείτονας του Άλαν Ρίτσον, Ρόνι Τέιλορ υποστήριξε ότι μετά το περιστατικό έχει δεχθεί περισσότερες από 100 απειλές θανάτου.

Ο Τέιλορ καταγγέλλει στο «TMZ» ότι έχει δεχθεί περισσότερες από 100 απειλές θανάτου από εξοργισμένους θαυμαστές του ηθοποιού.

Μία από τις τηλεφωνικές απειλές έγινε από άγνωστο που φέρεται να του είπε ότι «ανυπομονεί» να τον δει να αναπνέει με σωλήνα.

Άλλος άγνωστος που τηλεφώνησε, επίσης, με απόκρυψη τον απείλησε ότι θα τον καθηλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Ένα από τα δεκάδες μηνύματα που δέχτηκε, έγραφε: «Πέθανε, πέθανε, πέθανε».

Alan Ritchson will not face criminal charges following an altercation with his neighbor, as police determined his actions were in self-defense. pic.twitter.com/vLHzHyIxcU — Maxblizz.com (@Maxblizz) March 25, 2026

«Ελπίζω η γυναίκα σου να σε χωρίσει και τα παιδιά σου να μην σου ξαναμιλήσουν ποτέ και να πεθάνεις με φρικτό τρόπο», ανέφερε άλλο μήνυμα.

«Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν η ασφάλεια της γειτονιάς μου, επειδή έτρεχε μέσα στους δρόμους», δήλωσε ο 56χρονος για τον γείτονά του ηθοποιό.

JUST IN: Brentwood Police say ‘Reacher’ star Alan Ritchson acted in self-defense, say no charges will be filed.



The development comes as new footage appears to show Ritchson’s neighbor blocking the road while he was on his motorcycle.



“After reviewing available evidence,… pic.twitter.com/oGjoa75xuT — Collin Rugg (@CollinRugg) March 24, 2026

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπήρξε οικονομικός διακανονισμός μεταξύ τους, τονίζοντας ότι δεν πήρε ούτε ένα «γαμ@@@@ο σεντ» για τον ξυλοδαρμό.

«Εκείνος είναι ένας σούπερ σταρ του Χόλιγουντ κι εγώ όχι», λέει με παράπονο, ωστόσο, παραδέχθηκε πως εκείνος ξεκίνησε τον καβγά καθώς τον έσπρωξε δύο φορές προτού ο ηθοποιός περάσει στην αντεπίθεση.