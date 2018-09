Άλλαξε ξανά ιδιοκτήτη το TIME!

Οκτώ μήνες μετά την πώλησή του στον αμερικανικό όμιλο ΜΜΕ Meredith Corporation, το TIME απέκτησε νέους ιδιοκτήτες, τον συνιδρυτή της εταιρείας λογισμικού διαδικτύου Salesforce, Μάρκ Μπένιοφ και τη σύζυγό του, Λυν.

Το ποσό της εξαγοράς ανέρχεται στα 190 εκατομμύρια δολάρια.

Όπως ανακοίνωσε η Meredith Corporation, το ζεύγος Μπένιοφ “δεν θα συμμετέχει στις καθημερινές συζητήσεις ή στις δημοσιογραφικές αποφάσεις”.

Ο ίδιος ο επιχειρηματίας και η σύζυγός του δήλωσαν, επίσης, ότι σέβονται, τόσο τον οργανισμό όσο και το όνομα του περιοδικού.

“Η δύναμη του “Time” ήταν πάντοτε ο μοναδικός τρόπος να αφηγείται ιστορίες ανθρώπων και να πραγματεύεται θέματα που μας αφορούν και μας ενώνουν όλους. Ένας θησαυρός για την ιστορία και την κουλτούρα μας”, έγραψε μεταξύ άλλων ο Μπένιοφ, στο twitter.

The power of Time has always been in its unique storytelling of the people & issues that affect us all & connect us all. A treasure trove of our history & culture. We have deep respect for their organization & honored to be stewards of this iconic brand. https://t.co/OLie13YJ58

— Marc Benioff (@Benioff) September 17, 2018