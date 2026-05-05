Λευκός Οίκος: Στο νοσοκομείο ο δράστης των πυροβολισμών – Έρευνες για το αν στόχευε τον Τραμπ

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις 23:00 ώρα Ελλάδος λίγα τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο
Ο Λευκός Οίκος στην Ουάσινγκτον / REUTERS / Chris Helgren

Νοσηλεύεται πλέον ο ύποπτος που άνοιξε πυρ χθες Δευτέρα 4/5/2026 (15:00 τοπική ώρα και 22:00 ώρα Ελλάδος) κοντά στον Λευκό Οίκο, την στιγμή που βρισκόταν μέσα ο Ντόναλντ Τραμπ, και συγκεκριμένα κοντά στην 15η Οδό και την Λεωφόρο Ανεξαρτησίας, κοντά στο Μνημείο της Ουάσινγκτον.

Ο ύποπτος άρχισε να πυροβολεί στο Εθνικό Πάρκο της Ουάσινγκτον που βρίσκεται πολύ κοντά στον Λευκό Οίκο μέχρι ένστολοι αξιωματικοί της Μυστικής Υπηρεσίας τον εντοπίσουν και ανταποδώσουν τους πυροβολισμούς καθώς αποτελούσε απειλή για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Διευθυντή της Μυστικής Υπηρεσίας, Ματ Κουίν, από την ανταλλαγή πυροβολισμών τραυματίστηκε και ένας περαστικός. πιθανός έφηβος, ο οποίος νοσηλεύεται για ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο. Οι αρχές πιστεύουν ότι χτυπήθηκε από τα πυρά του υπόπτου.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν εκείνη την ώρα στον Λευκό Οίκο και πραγματοποιούσε εκδήλωση. Ο Λευκός Οίκος έκλεισε για λίγο, αλλά στη συνέχεια συνέχισε την ομαλή λειτουργία του.

Μάλιστα πληροφορίες των ξένων μέσων λένε ότι ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς πέρασε από την περιοχή των πυροβολισμών με αυτοκινητοπομπή νωρίτερα μέσα στην ημέρα, αλλά δεν φαίνεται να έγινε στόχος, δήλωσε ο Κουίν.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι κάνουν εξονυχιστική έρευνα για να διαπιστώσουν εάν ο ύποπτος σκόπευε να στοχεύσει τον πρόεδρο.

Οι αρχές έχουν καλέσει το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.

Το lockdown στον Λευκό Οίκο

Ο Λευκός Οίκος τέθηκε σε κατάσταση lockdown για περίπου 20 λεπτά, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί «μερικά τετράγωνα» μακριά από την προεδρική κατοικία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο κτίριο την ώρα του περιστατικού, συμμετέχοντας σε εκδήλωση για μικρές επιχειρήσεις, η οποία συνεχίστηκε κανονικά.

Μαρτυρίες δημοσιογράφων αναφέρουν ότι άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας απομάκρυναν όσους βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους του Λευκού Οίκου άμεσα και τους οδήγησαν στην αίθουσα ενημέρωσης Τύπου, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για την προστασία προσωπικού και αξιωματούχων.

Το lockdown ήρθη λίγο μετά τις 23:00 ώρα Ελλάδος, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι κανείς εντός του Λευκού Οίκου δεν τραυματίστηκε.

Το περιστατικό αυτό έρχεται μόλις λίγες μέρες μετά αφότου ένοπλος προσπάθησε να εισβάλει στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στις 24 Απριλίου, με τον ίδιο να περνάει από ανιχνευτή μετάλλων μεταφέροντας όπλα και μαχαίρια στο ξενοδοχείο Washington Hilton, χωρίς όμως να καταφέρνει να πλησιάσει τον πόλεμο. Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε από σφαίρα. Ο ύποπτος, ο 31χρονος Κόουλ Άλεν, κατηγορήθηκε για παραβάσεις περί όπλων και για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα περιστατικά έχουν τραβήξει την προσοχή της Μυστικής Υπηρεσίας, αφού ο πρόεδρος βρίσκεται όλο και πιο συχνά στο στόχαστρο των εγκληματιών.

