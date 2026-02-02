Αλληλογραφία του Τζέφρι Επστάιν με την Αριάν ντε Ρότσιλντ μετά το δημοψήφισμα για τις επιλογές του Αλέξη Τσίπρα – «Την έχουν πραγματικά γ@@@@@ι»

Λίγα 24ωρα μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων που αφορούν στο σκάνδαλο του Τζέφρι Επστάιν από τις ΗΠΑ, δεν θα πίστευε κανείς ότι θα υπήρχε και ελληνικό ενδιαφέρον για μια πολύ δύσκολη περίοδο της χώρας, αυτή του δημοψηφίσματος του 2015, με τον επιχειρηματία και την Αριάν ντε Ρότσιλντ, να σχολιάζουν τις πολιτικές επιλογές του Αλέξη Τσίπρα.

Στα email που ήρθαν στη δημοσιότητα, ανάμεσα στις αναφορές σε εκατοντάδες ισχυρά πρόσωπα της πολιτικής σκηνής πολλών χωρών μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και η Ελλάδα αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας. Στα mail αυτά, εμφανίζονται να εμπλέκονται όχι μόνο ο Έπσταϊν αλλά και η Αριάν ντε Ρότσιλντ, που είναι επικεφαλής του ομίλου Edmond de Rothschild Group, ενός από τους πιο παλιούς και ισχυρούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, στις 6 Ιουλίου 2015, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του ελληνικού δημοψηφίσματος και την παραίτηση του τότε υπουργού Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη, προκύπτει ότι αντάλλαξαν emails σχετικά με το θέμα η Αριάν ντε Ρότσιλντ και ο Τζέφρι Έπσταϊν.

Στο συγκεκριμένο σημείο, η Ρότσιλντ φαίνεται να λέει ότι «κυκλοφορεί έντονα» η πληροφορία πως ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να απομακρύνει τον Γιάνη Βαρουφάκη και ότι θεωρείται βέβαιο πως τη θέση του θα αναλάμβανε ο επικεφαλής διαπραγματευτής, Ευκλείδης Τσακαλώτος.

«Ακούγεται έντονα ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε “το κεφάλι” του Γιάνη Βαρουφάκη και το πήρε. Η αντικατάσταση από τον επικεφαλής διαπραγματευτή Ευκλείδη Τσακαλώτο θεωρείται δεδομένη. Η κίνηση αυτή δίνει στον Τσίπρα πολιτικό χρόνο και αλλάζει το κλίμα απέναντι στους εταίρους, χωρίς να αλλάζει άμεσα το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Αύριο συγκαλείται Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης και στις Βρυξέλλες καλλιεργείται η προσδοκία ότι εκεί θα αναζητηθεί λύση – έστω προσωρινή. Το διακύβευμα παραμένει αν ο χρόνος που κερδίζεται αρκεί για να μεταφραστεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος σε συμφωνία και όχι σε αδιέξοδο», έγραψε η Ρότσιλντ στις 6 Ιουλίου του 2015, σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις στην χώρα μας.

Λίγο αργότερα, ο Τζέφρι Επστάιν απάντησε: «Η παραίτηση του Έλληνα υπουργού φέρνει στην Ελλάδα ένα πιο μεγάλο πρόβλημα, δεν το κάνει ευκολότερο. Τώρα θα τους ζητηθεί να έρθουν με λύση. Όχι με προτάσεις. Τώρα την έχουν πραγματικά γ@@@@@ι».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή (30.01.2026) τη δημοσιοποίηση σχεδόν τριών εκατομμυρίων εγγράφων που αφορούν τον Τζέφρι Επστάιν. Πρόκειται για την τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να συμμορφωθεί με τον νόμο που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 2025 και απαιτούσε να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία της υπόθεσης μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2025.