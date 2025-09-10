Αμερικανικό δικαστήριο «μπλοκάρει» την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απολύσει τη διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ

Προσωρινό «πάγο» στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει από τα καθήκοντά της τη διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ, έβαλε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, την Τρίτη (09.09.2025).

Η δικαστής Τζία Κομπ, έκρινε ότι οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Λίζα Κουκ έκανε απάτη με στεγαστικά δάνεια πριν αναλάβει τα καθήκοντά της, δεν ήταν επαρκείς λόγοι για την απομάκρυνσή της. Η διοικήτρια της Fed αρνείται οποιαδήποτε παράβαση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν έχει εντοπίσει τίποτα σχετικό με τη συμπεριφορά ή την απόδοση της Κουκ ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που θα υποδήλωνε ότι βλάπτει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το δημόσιο συμφέρον εκτελώντας τα καθήκοντά της με άπιστο ή αναποτελεσματικό τρόπο», έγραψε η Κομπ στην απόφασή της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την απόλυση της Λίζα Κουκ στα τέλη Αυγούστου, αλλά η Fed δήλωσε ότι παραμένει στη θέση της.

Η υπόθεση, η οποία πιθανότατα θα καταλήξει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, έχει επιπτώσεις στην ικανότητα της Fed να καθορίζει τα επιτόκια χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες των πολιτικών, κάτι που θεωρείται ευρέως κρίσιμο για την ικανότητα οποιασδήποτε κεντρικής τράπεζας να διατηρεί τον πληθωρισμό υπό έλεγχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ απαίτησε από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει άμεσα τα επιτόκια, επικρίνοντας τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, για την εποπτεία του στη νομισματική πολιτική. Η κεντρική τράπεζα αναμένεται να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση πολιτικής της στις 16-17 Σεπτεμβρίου 2025.

Κανένας πρόεδρος δεν έχει απολύσει ποτέ διοικητή της Fed και ο νόμος δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ στο δικαστήριο.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει επίσης ξεκινήσει έρευνα για απάτη σε υποθήκες εναντίον της Κουκ και έχει εκδώσει κλητεύσεις σε μεγάλα σώματα ενόρκων τόσο από την Τζόρτζια όσο και από το Μίσιγκαν.

Η Κουκ μήνυσε τον Τραμπ, λέγοντας ότι οι ισχυρισμοί δεν έδιναν στον Αμερικανό πρόεδρο τη νόμιμη εξουσία να την απολύσει και αποτελούσαν πρόσχημα για να την απομακρύνει λόγω της στάσης της απέναντι στη νομισματική πολιτική.

Η Κουκ, η πρώτη μαύρη γυναίκα που υπηρέτησε ως διοικητής της Fed, αρνήθηκε τους ισχυρισμούς για απάτη στα δικαστικά έγγραφα, λέγοντας ότι «δεν διέπραξε ποτέ απάτη σε στεγαστικά δάνεια».

Πληροφορίες από Reuters