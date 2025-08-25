Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι θα συζητήσουν εντός της εβδομάδας μια πιθανή συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν

Το ενδεχόμενο μιας συνάντησης ανάμεσα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να συζητήσουν τις επόμενες ημέρες Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Όπως αποκάλυψε σήμερα (25.08.2025) ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος, οι αξιωματούχοι των δύο χωρών θα συναντηθούν μέσα στην εβδομάδα για να συζητήσουν μια πιθανή συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν, αλλά και πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε, κατά τη διάρκεια κοινής ενημέρωσης στο Κίεβο με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, ότι στις διαδικασίες αυτές θα συμμετέχει και ο ίδιος με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ.

Στην συνέχεια, ο Ζελένσκι πρόσθεσε πως το Κίεβο στοχεύει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μηναία βάση από τους συμμάχους του για να αγοράσει αμερικανικά όπλα για την πολεμική του προσπάθεια κατά της Ρωσίας.

Από την πλευρά του, ο Νορβηγός πρωθυπουργός, Γιόνας Γκαρ Στόρε, δήλωσε ότι η Νορβηγία θα μπορούσε να συμβάλει στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία όσον αφορά την αεράμυνα και τη θαλάσσια ασφάλεια.