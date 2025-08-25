Κόσμος

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι θα συζητήσουν εντός της εβδομάδας μια πιθανή συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν

«Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 1 δισεκ. δολάρια το μήνα για να αγοράσουμε αμερικανικά όπλα και στρατιωτικούς εξοπλισμούς» τόνισε ο Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Gleb Garanich

Το ενδεχόμενο μιας συνάντησης ανάμεσα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να συζητήσουν τις επόμενες ημέρες Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Όπως αποκάλυψε σήμερα (25.08.2025) ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος, οι αξιωματούχοι των δύο χωρών θα συναντηθούν μέσα στην εβδομάδα για να συζητήσουν μια πιθανή συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν, αλλά και πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε, κατά τη διάρκεια κοινής ενημέρωσης στο Κίεβο με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, ότι στις διαδικασίες αυτές θα συμμετέχει και ο ίδιος με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ.

Στην συνέχεια, ο Ζελένσκι πρόσθεσε πως το Κίεβο στοχεύει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μηναία βάση από τους συμμάχους του για να αγοράσει αμερικανικά όπλα για την πολεμική του προσπάθεια κατά της Ρωσίας.

Από την πλευρά του, ο Νορβηγός πρωθυπουργός, Γιόνας Γκαρ Στόρε, δήλωσε ότι η Νορβηγία θα μπορούσε να συμβάλει στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία όσον αφορά την αεράμυνα και τη θαλάσσια ασφάλεια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μασαγιόσι Σον: Ο Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος και ιδρυτής της SoftBank είναι ο αγαπημένος ξένος επενδυτής του Ντόναλντ Τραμπ
Τα μεγάλα στρατηγικά ανοίγματα της SoftBank στις ΗΠΑ έχουν αναδείξει τον όμιλο σε έναν από τους σημαντικότερους επενδυτές στη χώρα - Ανάλυση των Financial Times
Μασαγιόσι Σον και Ντόναλντ Τραμπ
Η Ουκρανία καταγγέλλει τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν μετά την εμφάνισή του σε φεστιβάλ κινηματογράφου στη Ρωσία
Ο Αμερικανός κινηματογραφιστής κατηγορείται ότι εξυπηρετεί την προπαγάνδα του Κρεμλίνου, αφού συμμετείχε διαδικτυακά σε φεστιβάλ στη Μόσχα και έκανε εγκωμιαστικά σχόλια για τον ρωσικό κινηματογράφο, σύμφωνα με το Politico
Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Γούντι Άλεν
Ο μοναδικός επιζών του γεύματος με τα δηλητηριώδη μανιτάρια στην Αυστραλία σπάει τη σιωπή του και συγχωρεί τη γυναίκα που σκότωσε τη σύζυγό του
Ο πάστορας Ίαν Γουίλκινσον, δήλωσε ότι νιώθει «ζωντανός νεκρός» χωρίς τη σύζυγό του, Χέδερ - Στις 8 Σεπτεμβρίου η απόφαση για την Έριν Πάτερσον
Ίαν Γουίλκινσον, ο μόνος επιζών από το θανατηφόρο γεύμα με τα τοξικά μανιτάρια
Newsit logo
Newsit logo