Αμετακίνητος στο εδαφικό ο Ζελένσκι: Ετοιμάζει αντιπρόταση στο σχέδιο ειρήνης του Τραμπ

Με νύχια και με δόντια προσπαθεί να κρατήσει τα εδάφη του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και προχωρά σε μια νέα διπλωματική κίνηση. Ετοιμάζεται να παρουσιάσει στον Λευκό Οίκο ένα αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία, με στόχο να διασφαλίσει ότι η χώρα του δεν θα αναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.

Όπως αναφέρει το BBC, η Ουκρανία πρόκειται να προτείνει εναλλακτικές λύσεις στις ΗΠΑ, μετά τη δήλωση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι αποκλείει για ακόμη μία φορά την παράδοση εδαφών, λέγοντας ότι «δεν έχει κανένα δικαίωμα» να το πράξει βάσει του ουκρανικού ή του διεθνούς δικαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τις δηλώσεις αυτές έκανε τη Δευτέρα (08.12.2025), στο πλαίσιο συναντήσεών του με Ευρωπαίους και ηγέτες του ΝΑΤΟ, σε μια συντονισμένη προσπάθεια να αποτραπεί η στήριξη των ΗΠΑ σε μια συμφωνία ειρήνης που θα περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις από την πλευρά της Ουκρανίας. Σύμμαχοι του Κιέβου φοβούνται ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα άφηνε τη χώρα ευάλωτη σε μια μελλοντική ρωσική εισβολή.

Την ίδια ώρα, η πόλη Σούμι στη βορειοδυτική Ουκρανία έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά από επίθεση ρωσικού drone. Ο κυβερνήτης της περιοχής δήλωσε ότι περισσότερα από δώδεκα drones έπληξαν ενεργειακές υποδομές, στο πλαίσιο των συστηματικών νυχτερινών επιθέσεων της Ρωσίας. Δεν αναφέρθηκαν θάνατοι.

Η συνεχιζόμενη διπλωματική περιοδεία του Ζελένσκι στην Ευρώπη έρχεται έπειτα από ημέρες εντατικών συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών το Σαββατοκύριακο, που δεν οδήγησαν σε συμφωνία αποδεκτή από το Κίεβο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ζελένσκι επρόκειτο να ενημερωθεί τη Δευτέρα για αυτήν την ιδιωτική σύνοδο από τον επικεφαλής συνεργάτη του, Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος έγραψε στο Telegram ότι θα του μεταφέρει λεπτομέρειες από τις απευθείας συνομιλίες των ΗΠΑ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η ομάδα του θα μπορούσε να στείλει μια νέα πρόταση στους Αμερικανούς ήδη από την Τρίτη, μετέδωσε το AFP.

Σχετικά με την παράδοση εδαφών, ο Ζελένσκι είπε: «Η Ρωσία επιμένει να παραδώσουμε εδάφη, αλλά δεν θέλουμε να παραχωρήσουμε τίποτα».

Συνέχισε: «Δεν έχουμε κανένα νομικό δικαίωμα να το κάνουμε αυτό, ούτε βάσει του ουκρανικού νόμου, ούτε του συντάγματός μας, ούτε του διεθνούς δικαίου. Και δεν έχουμε ούτε οποιοδήποτε ηθικό δικαίωμα».

Ο Ζελένσκι έχει από καιρό τονίσει ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στα σύνορα της Ουκρανίας θα πρέπει να εγκριθούν μέσω δημοψηφίσματος. Αλλού, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το αρχικό 28-σημείων σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ – και απορρίφθηκε από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ηγέτες ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Ρωσία – είχε μειωθεί σε 20 σημεία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax-Ukraine.

Είπε ότι κανένα «φιλοουκρανικό» σημείο δεν είχε αφαιρεθεί από το σχέδιο, ενώ επίσης δεν υπήρξε «συμβιβασμός» στο θέμα του εδάφους.

Ο Ζελένσκι ξεχώρισε τον έλεγχο της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς και τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια ως ζητήματα «υψίστης ευαισθησίας».

Η αρχική διαρροή του σχεδίου που υποστηριζόταν από τις ΗΠΑ προέβλεπε ότι η Ουκρανία θα παραδώσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς στη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να το κατακτήσουν πλήρως μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Η ενέργεια που παράγεται στη Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό στην Ευρώπη, θα μοιραζόταν μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σύμφωνα με το προσχέδιο.

Οι ηγέτες στο Κίεβο και σε όλη την Ευρώπη έχουν αναφέρει πρόοδο στην αναθεώρηση αυτού του προσχεδίου τις τελευταίες εβδομάδες και έχουν επαινέσει την κυβέρνηση Τραμπ για τις προσπάθειές της να μεσολαβήσει για τον τερματισμό των συγκρούσεων.

Ωστόσο, η αιφνιδιαστική σύνοδος στη Ντάουνινγκ Στριτ τη Δευτέρα – στην οποία συμμετείχαν ο Ζελένσκι, ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς – θεωρήθηκε ευρέως ως επίδειξη υποστήριξης στην Ουκρανία, καθώς προσπαθεί να αντισταθεί στις πιέσεις του Λευκού Οίκου.

Η φύση αυτών των μελλοντικών εγγυήσεων ασφάλειας αποτελεί ένα ακόμη ανοιχτό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται για τη δημιουργία μιας διεθνούς συμμαχίας διατεθειμένης να προσφέρει συνεχή στρατιωτική υποστήριξη στο Κίεβο σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, αν και δεν είναι ακόμη σαφές τι μορφή θα λάβει αυτή η υποστήριξη.

Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν προτείνει την ανάπτυξη διεθνών στρατευμάτων στην Ουκρανία, αρκετοί βασικοί αμυντικοί παίκτες στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Ιταλίας, έχουν εκφράσει σκεπτικισμό για αυτήν την ιδέα.

Δεν είναι επίσης σαφές σε ποιο βαθμό οι ΗΠΑ θα ήταν πρόθυμες να στηρίξουν οποιεσδήποτε μελλοντικές αμυντικές διευθετήσεις για την Ουκρανία.

Μετά τις συνομιλίες στο Λονδίνο, ο Ζελένσκι πέταξε στις Βρυξέλλες για να συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και την επικεφαλής της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και θα συναντηθεί με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι σήμερα Τρίτη (09.12.2025).

Η Μόσχα έχει επίσης δηλώσει ότι οι συνομιλίες με τον Λευκό Οίκο ήταν εποικοδομητικές, παρά το ότι δεν υπάρχει δημόσια ένδειξη ότι έχει υποχωρήσει από οποιονδήποτε από τους στόχους που έθεσε το Κρεμλίνο όταν ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί τον Ζελένσκι ως το κύριο εμπόδιο για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, κάτι που έχει αναγάγει σε βασικό στόχο της εξωτερικής του πολιτικής και που ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι θα μπορούσε να επιτύχει γρήγορα κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024.

Είπε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία είναι «εντάξει» με το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσιάστηκε και στις δύο πλευρές από τις ΗΠΑ, αλλά ότι είναι «λίγο απογοητευμένος που ο Ζελένσκι δεν το έχει διαβάσει».

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι περιμένει να ενημερωθεί από τον κύριο διαπραγματευτή του, Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος μόλις συμμετείχε σε τρεις ημέρες συνομιλιών με τους Αμερικανούς ομολόγους του στο Μαϊάμι.

«Ορισμένα ζητήματα μπορούν να συζητηθούν μόνο αυτοπροσώπως», είπε ο Ζελένσκι.