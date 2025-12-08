Ζελένσκι: «Δεν έχουμε το νομικό δικαίωμα να παραχωρήσουμε εδάφη – Η οπτική μας διαφέρει από του Τραμπ»

«Η Ουκρανία δεν έχει το δικαίωμα σύμφωνα με το Σύνταγμά της ή το διεθνές και ηθικό δίκαιο να παραχωρήσει εδάφη», παρά την πίεση των ΗΠΑ για να γίνει ένας συμβιβασμός με τη Ρωσία, τόνισε σήμερα, Δευτέρα (08.12.2025), ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε, επίσης, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει «το δικό του όραμα» για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο διαφέρει από την ουκρανική οπτική γωνία.

«Δεν εξετάζεται η ανταλλαγή ουκρανικών εδαφών με εγγυήσεις ασφαλείας», είπε ο Ζελένσκι, βεβαιώνοντας πως οι ΗΠΑ θα συνεχίζουν να προμηθεύουν με όπλα την Ουκρανία. «Βγάζουν λεφτά από αυτό και συνάδει με την πολιτική τους».

Σημείωσε ότι το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων των ΗΠΑ έχει μειωθεί σε 20 σημεία, με τα «ανοιχτά αντιουκρανικά σημεία» να έχουν αφαιρεθεί.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της αναμένεται να οριστικοποιήσουν την ειρηνευτική τους πρόταση έως τις 9 Δεκεμβρίου και να την υποβάλουν στις ΗΠΑ, σημείωσε ο Ζελένσκι.

Νωρίτερα σήμερα, συναντήθηκε με τους Ευρωπαίους συμμάχους του στο Λονδίνο και στη συνέχεια μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για να συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τέλος, επιβεβαίωσε τις αναφορές για ύποπτα drones που προσέγγισαν το αεροσκάφος που τον μετέφερε στο Δουβλίνο την προηγούμενη εβδομάδα. «Θα διεξαχθεί έρευνα… Πράγματι, υπήρχαν drones», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους.

Πηγή: OnAlert.gr