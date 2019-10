Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε ξανά μια ξένη δύναμη να αναμιχθεί στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, καλώντας την Ουκρανία και την Κίνα να ερευνήσουν τον Τζο Μπάιντεν και τον γιο του Χάντερ, υποστηρίζοντας ανοιχτά και επαυξάνοντας αυτό για το οποίο κατηγορείται στην έρευνα καθαίρεσής του.

«Θα συνιστούσα να ξεκινήσουν μια έρευνα για τους Μπάιντεν», είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σε ερώτηση για τι ήθελε ο Ζελένσκι να πράξει.

Αποχωρώντας από τον Λευκό Οίκο για να επισκεφτεί τη Φλόριντα, ο Τραμπ επίσης τόνισε ότι πιστεύει πως η Κίνα πρέπει να ξεκινήσει μια έρευνα στους Μπάιντεν, αναφερόμενος στις αναπόδεικτες κατηγορίες που ο ίδιος και ο προσωπικός του δικηγόρος Ρούντι Τζιουλάνι έχουν διατυπώσει για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Χάντερ Μπάιντεν στην Κίνα.

«Αυτό είναι σίγουρα κάτι που μπορούμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε», απάντησε σε εκπροσώπους του Τύπου σε ερώτηση αν σχεδιάζει να ζητήσει από τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζιπίνγκ να διερευνήσει τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα.

Όπως ήταν επόμενο, η δήλωση Τραμπ προκάλεσε νέες αντιδράσεις των Δημοκρατικών, με την Χίλαρι Κλίντον να σχολιάζει μέσω Twitter: «Κάποιος πρέπει να πληροφορήσεις το πρόεδρο πως αδικήματα που επισείουν κατηγορία και τα οποία διαπράττονται μέσω τηλεόρασης, εξακολουθούν να ισχύουν».

Someone should inform the president that impeachable offenses committed on national television still count. https://t.co/ABObD2Ie4S

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 3, 2019