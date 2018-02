Νέο θρίλερ στις ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο της Ουάσινγκτον!

Πόσες ζωές πρέπει να χαθούν για να τεθεί σοβαρά το ζήτημα της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ υπό αμφισβήτηση; Αμέτρητες, είναι η απάντηση. Νέο περιστατικό πυροβολισμών συγκλονίζει την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, λίγες ώρες μετά το μακελειό σε σχολείο της Φλόριντα. Εκεί όπου χάθηκαν 17 ζωές. Οι πυροβολισμοί «έπεσαν» σε σχολείο της Ουάσινγκτον, με το νέο περιστατικό να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το Highline Community College, βρίσκεται κοντά στην περιοχή Des Moines, στην Ουάσινγκτον. Το σχολείο αποκλείστηκε μετά από αναφορές για εν εξελίξει περιστατικό πυροβολισμών.

Η αστυνομία έχει ήδη αποκλείσει μια κοντινή λεωφόρο, καθώς θεωρείται πιθανό ότι ο δράστης ίσως επιχειρήσει να διαφύγει από εκεί. Μια προειδοποίηση εκδόθηκε επίσης και απευθύνονταν στους μαθητές του σχολείου.

«Η αστυνομία ανταποκρίνεται στο περιστατικό και εκκενώνει κρίτια. Παραμείνετε σε καθεστώς αποκλεισμού. Θα σας ενημερώσουμε με περαιτέρω πληροφορίες όταν είναι διαθέσιμες. Αυτή είναι μια εν εξελίξει κατάσταση», ανέφερε ένα μήνυμα στην σελίδα του σχολείου στο Facebook.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για ενδεχόμενο τραυματιών.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από το σημείο

Major impact to I5 near #DesMoines . SB traffic at standstill #Q13FOX pic.twitter.com/1Y9L9w6WFs

Multiple agencies involved in responding to the incident, including the state police – Renton PD https://t.co/BJ8YVsYW87 pic.twitter.com/hU4rT5QOTQ

— RT (@RT_com) February 16, 2018