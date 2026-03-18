Ανάλυση CNN: Το Ιράν στρέφεται προς τους σκληροπυρηνικούς μετά τον θάνατο του Λαριτζανί – Φαβορί ο Τζαλιλί

Μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι η αντικατάσταση του Αλί Λαριτζανί, του ανώτατου συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Ιράν, από επίθεση του Ισραήλ.

Η απώλεια για το Ιράν μετά τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί από επίθεση του Ισραήλ είναι τεράστια και το κενό του δυσαναπλήρωτο. Ο βετεράνος πολιτικός θεωρούνταν από πολλούς αναλυτές ως ο σημαντικότερος λήπτης αποφάσεων στη χώρα, ένας ικανός διαπραγματευτής που μπορούσε να συνεργάζεται με διαφορετικά στρατόπεδα μέσα στο καθεστώς και διεθνώς, όπως αναφέρει το CNN.

Σύμφωνα με τον νόμο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν θα είναι αυτός που θα διορίσει τον επόμενο σύμβουλο εθνικής ασφάλειας και ήδη υπάρχουν έντονες φήμες ότι ο ισχυρός παράγοντας του καθεστώτος Σαΐντ Τζαλιλί μπορεί να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο.

Οι αναλυτές λένε ότι υπάρχει ισχυρό προηγούμενο το αξίωμα να πηγαίνει σε έναν από τους εκπροσώπους του Ανώτατου Ηγέτη στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Ο Σαΐντ Τζαλιλί στο παρελθόν έχει διατελέσει σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, ήταν επικεφαλής διαπραγματευτής για τα πυρηνικά και είναι επί του παρόντος μέλος του Συμβουλίου Διακρίσεως της Σκοπιμότητας του καθεστώτος.

«Ο Τζαλιλί είναι ένας ακραίος σκληροπυρηνικός, ηγέτης της πιο έντονα αντιδυτικής και εξτρεμιστικής πτέρυγας του καθεστώτος», δήλωσε ο αναλυτής για το Ιράν και συγγραφέας Αράς Αζίζι.

«Η άνοδός του στη θέση θα υπογράμμιζε μια απότομη στροφή προς τους σκληροπυρηνικούς, καθώς ο Λαριτζανί θεωρούνταν πολύ πιο κεντρώος και ρεαλιστής».

Ωστόσο, ο Τζαλιλί μπορεί να είναι λιγότερο ικανός στο να συνεργάζεται με τα διάφορα μέρη του συστήματος, όπως ήταν ο Λαριτζανί.

«Η ακαμψία και ο εξτρεμισμός του ενδέχεται να αποτελέσουν αδυναμία για το καθεστώς και να μειώσουν την ικανότητά του να ελιχθεί μέσα στη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται», συμπλήρωσε ο Αζίζι στο CNN.

Οι επίλεκτοι Φρουροί της Επανάστασης «κατέχουν μεγάλο μέρος της πραγματικής εξουσίας στο Ιράν σήμερα» και ενδέχεται να προτιμήσουν κάποιον με «περισσότερη στρατιωτική εμπειρία που θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλος για τη σημερινή συγκυρία», πρόσθεσε ο Αζίζι.

Όποιος κι αν επιλεγεί ως αντικαταστάτης του Λαριτζανί θα έχει σημαντικό ρόλο σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Καθώς το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αποτελεί πλέον το βασικό κέντρο εξουσίας στο Ιράν, το ποιος θα αντικαταστήσει τον Λαριτζανί στο συμβούλιο θα διαμορφώσει την ισορροπία δυνάμεων του καθεστώτος και θα επηρεάσει τη στάση του απέναντι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε πιθανές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Αζίζι.

Μετά τον θάνατο του Λαριτζανί, ο Τζαλιλί δημοσίευσε μήνυμα λέγοντας: «αυτές οι ενέργειες δεν θα σώσουν τον αδύναμο εχθρό από το τέλμα στο οποίο έχει παγιδευτεί· αντίθετα, θα επιταχύνουν την πορεία της ήττας και της ταπείνωσής του», σύμφωνα με το κρατικά συνδεδεμένο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.