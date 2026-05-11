Γκέρχαρντ Σρέντερ: Βερολίνο και ΕΕ απορρίπτουν την πρόταση Πούτιν για ρόλο διαμεσολαβητή στο Ουκρανικό

Μπορεί η ΕΕ να έχει συνειδητοποιήσει ότι ήρθε η ώρα να αρχίσει να συνομιλεί και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει με τους όρους του. Οι Financial Times έγραψαν την Πέμπτη (07.05.2026) ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται για ενδεχόμενες συνομιλίες για να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Όμως δεν είναι και τόσο θετικοί στην πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν να ηγηθεί των συνομιλιών ο Γκέρχαρντ Σρέντερ.

Η ίδια η κυβέρνηση της Γερμανίας απέρριψε την πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν να αναλάβει ο πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ ρόλο συντονιστή πιθανών συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters.

Το ίδιο και η Κάγια Κάλας η οποία απέκλεισε τον Σρέντερ ως πιθανό διαμεσολαβητή μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, λέγοντας ότι ο Πούτιν «θα καθόταν και στις δύο πλευρές του τραπεζιού».

Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ «δεν έχει κάνει κι ακριβώς τα πάντα κατά το παρελθόν ώστε να είναι ικανός να ενεργεί ως ουδέτερος μεσολαβητής, ως έντιμος διαμεσολαβητής, εδώ που τα λέμε», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γερμανίας Γκύντερ Κριχμπάουμ, προσερχόμενος στην σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ο πρώην καγκελάριος θα μπορούσε να μεσολαβήσει ανάμεσα στην Ρωσία και τους Ευρωπαίους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Είναι και φυσικά υπήρξε πολύ επηρεασμένος από τον κ. Πούτιν -οι στενές φιλίες μπορεί να είναι νόμιμες οπουδήποτε στον κόσμο, αλλά δεν βοηθούν κάποιον να θεωρείται αμερόληπτος μεσολαβητής», πρόσθεσε ο Γκύντερ Κριχμπάουμ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Μάργκους Τσάκνα απέρριψε επίσης την πρόταση του Πούτιν. «Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ είναι ιδέα του Πούτιν. Πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά. Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ δεν θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη», είπε προσερχόμενος στην σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών.