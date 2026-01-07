Ανάλυση Politico: Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να «αρπάξει» τη Γροιλανδία με 4 απλά βήματα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε τα σενάρια για την αγορά της Γροιλανδίας με την διεθνή κοινότητα να ανησυχεί για τα επεκτατικά του σχέδια.

Η επιμονή του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία δεν αποτελεί πλέον απλώς μια αμφιλεγόμενη ιδέα, αλλά, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους και αναλυτές, αποτελεί ένα πολυεπίπεδο σχέδιο με σαφή στάδια, που θυμίζει σε ανησυχητικό βαθμό τη ρωσική επεκτατική στρατηγική.

Στο POLITICO μίλησαν αξιωματούχοι της ΕΕ, στελέχη του ΝΑΤΟ, διπλωμάτες και ειδικοί στην άμυνα, οι οποίοι περιέγραψαν τα πιθανά βήματα μέσω των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να αποκτήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής και πλούσιας σε φυσικούς πόρους αρκτικής νήσου.

Βήμα 1: Εκστρατεία επιρροής και ενίσχυση της ανεξαρτησίας

Το πρώτο στάδιο αφορά την πολιτική και επικοινωνιακή προετοιμασία του εδάφους. Η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται να ενθαρρύνει ανοιχτά το κίνημα ανεξαρτησίας της Γροιλανδίας, γνωρίζοντας ότι μια ανεξάρτητη Γροιλανδία θα μπορούσε να συνάπτει απευθείας συμφωνίες με τις ΗΠΑ, χωρίς την έγκριση της Δανίας.

Σύμφωνα με δανικές υπηρεσίες ασφαλείας, έχουν εντοπιστεί εκστρατείες επιρροής, τόσο διαδικτυακές όσο και στη χώρα, που θυμίζουν ρωσικές πρακτικές παραπληροφόρησης. Ο στόχος δεν είναι απαραίτητα να τους πείσει, αλλά η δημιουργία μιας αίσθησης «αναπόφευκτης» ανεξαρτησίας.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι προβάλλουν τη ρητορική της «αυτοδιάθεσης» και διαμηνύουν ότι καμία χώρα δεν θα αντιπαρατεθεί στρατιωτικά με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία.

Βήμα 2: Η «δελεαστική» συμφωνία

Εφόσον η Γροιλανδία κινηθεί προς την ανεξαρτησία, το επόμενο βήμα θα ήταν η οικονομική και στρατηγική της σύνδεση με τις ΗΠΑ.

Αν και η άμεση ενσωμάτωση της Γροιλανδίας ως αμερικανική πολιτεία απορρίπτεται από τη μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων, στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο μιας Συμφωνίας Ελεύθερης Σύνδεσης (Compact of Free Association). Μέσω αυτής, οι ΗΠΑ θα παρείχαν ασφάλεια, χρηματοδότηση και ελεύθερο εμπόριο, με αντάλλαγμα πλήρη στρατιωτική ελευθερία στο νησί.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι μια τέτοια διαπραγμάτευση θα ήταν εξαιρετικά άνιση, ενώ η Γροιλανδία θα ρίσκαρε να απεμπολήσει κυριαρχικά δικαιώματα χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις μακροπρόθεσμου οφέλους.

Βήμα 3: Πίεση και συναλλαγή με την Ευρώπη

Η αντίδραση της Ευρώπης θεωρείται δεδομένη, ωστόσο η Ουάσινγκτον διαθέτει ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί: την Ουκρανία.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ένα πιθανό σενάριο θα μπορούσε να είναι μια «ανταλλαγή ασφαλείας», όπου οι ΗΠΑ θα προσφέρουν πιο σαφείς εγγυήσεις προς το Κίεβο, με αντάλλαγμα την ανοχή ή σιωπηρή αποδοχή ενός διευρυμένου αμερικανικού ρόλου στη Γροιλανδία.

Ένα τέτοιο παζάρι θα έφερνε την Ευρώπη μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα: αντίσταση με ρίσκο να έρθει σε ρήξη με την Ουάσινγκτον ή αποδοχή μιας νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας στον Αρκτικό Κύκλο.

Βήμα 4: Το ακραίο σενάριο της στρατιωτικής επέμβασης

Αν όλα τα παραπάνω αποτύχουν, οι αναλυτές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο μια στρατιωτικής επίθεσης.

Η Γροιλανδία διαθέτει ελάχιστες αμυντικές δυνατότητες, ενώ οι ΗΠΑ έχουν ήδη στρατιωτική παρουσία στο έδαφος. Σύμφωνα με ειδικούς, μια ταχεία επιχείρηση κατάληψης του Νουούκ θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε ελάχιστο χρόνο.

Ένα τέτοιο σενάριο θα στερούνταν κάθε νομικής βάσης, θα απαιτούσε έγκριση του Κογκρέσου για μακροχρόνια κατοχή και, κυρίως, θα ισοδυναμούσε με σοβαρό πλήγμα στο ΝΑΤΟ και στη διεθνή αξιοπιστία των ΗΠΑ.

Ποιο είναι το συμπέρασμα… Παρότι μια στρατιωτική επέμβαση δεν θεωρείται άμεσα πιθανή, η σταδιακή κλιμάκωση πολιτικής πίεσης, επιρροής και διαπραγματευτικών εκβιασμών καθιστά το ζήτημα της Γροιλανδίας ένα από τα πιο ανησυχητικά γεωπολιτικά μέτωπα.

Όπως προειδοποιούν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, το ερώτημα δεν είναι αν το σχέδιο είναι ρεαλιστικό, αλλά πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει ο Ντόναλντ Τραμπ για να το υλοποιήσει.