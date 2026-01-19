Ανάλυση Skynews: Η παρεξήγηση που ίσως πυροδότησε την τελευταία απειλή του Τραμπ για τη Γροιλανδία

Μια πιθανή παρεξήγηση φαίνεται να κρύβεται πίσω από την τελευταία απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, η οποία έχει προκαλέσει έντονες εντάσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, Ευρώπης και ΗΠΑ, σημειώνει σε ανάλυσή του το Skynews. Οι ευρωπαϊκοί ηγέτες προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τις προθέσεις του Αμερικανού προέδρου και να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση.

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή νέων δασμών σε χώρες της Ευρώπης αιφνιδίασε τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τους συμμάχους του, θέτοντας σε δοκιμασία τη συνοχή του ΝΑΤΟ και των διατλαντικών σχέσεων. Παρά τις προσπάθειες διαπραγμάτευσης για να αποτραπεί η οικονομική κλιμάκωση, το Λονδίνο δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω στο ζήτημα της κυριαρχίας της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιβάλει 10% δασμούς από 1 Φεβρουαρίου σε αγαθά που εισάγονται από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες – από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία – λόγω της αντίθεσης στον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε σοκ και θυμό στους ευρωπαίους συμμάχους, ενώ οι ηγέτες τους υπογραμμίζουν ότι οι απειλές δασμών υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και δημιουργούν τον κίνδυνο επικίνδυνης κλιμάκωσης.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φινλανδία θα αντιμετωπίσουν τους δασμούς. «Την 1η Ιουνίου 2026, οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25%» και θα παραμείνουν σε ισχύ «μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη πώληση της Γροιλανδίας» στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σχετικά με τη διάρκεια που θα έχουν οι δασμοί.

Ο Τραμπ υποστηρίζει πως η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την αμερικανική ασφάλεια λόγω της στρατηγικής θέσης και του ορυκτού της πλούτου και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να κάνει χρήση βίας για να την καταλάβει.

Μια σειρά από ευρωπαϊκά κράτη έστειλαν αυτήν την εβδομάδα στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, έπειτα από αίτημα της Δανίας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και οι συνεργάτες του βρίσκονται σε συνεχείς διαβουλεύσεις με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, προσπαθώντας να πείσουν την Ουάσιγκτον να αποσύρει την απειλή, ενώ ταυτόχρονα επαναλαμβάνουν ότι το μέλλον της Γροιλανδίας είναι θέμα των Γροιλανδών και των Δανών. Την ίδια ώρα επανέλαβε ότι κάθε απόφαση για το μέλλον της Γροιλανδίας ανήκει αποκλειστικά στον λαό της Γροιλανδίας και στη Δανία, υπογραμμίζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο στηρίζει πλήρως αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα.

Όπως δήλωσε, η Δανία είναι στενός σύμμαχος τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών και σημαντικό μέλος του ΝΑΤΟ. Τόνισε ότι η συμμαχία βασίζεται στον σεβασμό και τη συνεργασία και όχι στην άσκηση πιέσεων, προσθέτοντας ότι η επιβολή δασμών μεταξύ συμμάχων είναι λανθασμένη. «Ένας εμπορικός πόλεμος δεν εξυπηρετεί κανέναν και καθήκον μου είναι πάντα να ενεργώ προς το εθνικό συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου», σημείωσε.

Ο Στάρμερ αποκάλυψε ότι την προηγούμενη ημέρα είχε συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, Ευρωπαίους ηγέτες και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, αναζητώντας λύση που να βασίζεται στη συνεργασία, στα γεγονότα και στον αμοιβαίο σεβασμό.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος ίσως παρανόησε στρατιωτική άσκηση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Γροιλανδία, αντιλαμβανόμενος λανθασμένα ότι είχε στόχο τις ΗΠΑ, ενώ στην πραγματικότητα στρεφόταν κατά της Ρωσίας και της Κίνας.

«Η πρόβλεψη να αυξηθούν οι δασμοί σε βάρος των χωρών που επέλεξαν να συμβάλουν στην ασφάλεια της Γροιλανδίας είναι λανθασμένη, δεν τη συμμερίζομαι», δήλωσε η Μελόνι.

Τόνισε, παράλληλα, ότι τις τελευταίες ώρες είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο και ότι «υπήρξε ένα πρόβλημα κατανόησης τις πρωτοβουλίας ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, η οποία δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως αντιαμερικανική». «Πρέπει να ξαναρχίσει ο διάλογος και να αποφευχθεί κορύφωση της έντασης», είπε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Στο κλίμα αυτό, οι ευρωπαίοι ηγέτες επαναλαμβάνουν ότι οι ασκήσεις αυτές δεν αποτελούν απειλή και ότι η συνεργασία για την ασφάλεια της Αρκτικής αποτελεί κοινό διατλαντικό συμφέρον. Ωστόσο, η στάση του Τραμπ φαίνεται να ακολουθεί μονομερή λογική: επιθυμεί την απόκτηση της Γροιλανδίας και την ενίσχυση της αμερικανικής ασφάλειας, ανεξάρτητα από τους συμμάχους και τα διεθνή όργανα, ενώ η πολιτική του μοιάζει να υπονομεύει τόσο το ΝΑΤΟ όσο και τον ΟΗΕ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθεί να αποτρέψει την κλιμάκωση, χωρίς όμως να θίξει το θέμα της κυριαρχίας, ενώ οι επιλογές που εξετάζονται για αντίποινα – από δασμούς έως πιθανή στρατιωτική αντίδραση – έχουν ήδη προκαλέσει ανησυχία για τη σταθερότητα της Ευρώπης και τη συνέχεια των διατλαντικών σχέσεων.

Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται από πολλούς ως η σοβαρότερη κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ευρώπης εδώ και δεκαετίες.