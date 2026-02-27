Ανάλυση WSJ: Οι ΗΠΑ απαιτούν την καταστροφή των εγκαταστάσεων σε Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν

Χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτη ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα, με τις δύο πλευρές να μην έχουν καταλήξει ακόμα σε κάποια συμφωνία ενώ διατηρούν τις κόκκινες γραμμές τους.

Σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ, οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, έθεσαν ως βασική προϋπόθεση την καταστροφή των τριών κύριων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν – στο Φορντό, στη Νατάνζ και στην Ισφαχάν – καθώς και τη μεταφορά στο εξωτερικό όλων των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η αμερικανική πλευρά φέρεται να ζήτησε μια συμφωνία χωρίς χρονικό περιορισμό, σε αντίθεση με τη συμφωνία της που είχε πετύχει ο Ομπάμα, και από την οποία είχε αποχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, χαρακτηρίζοντάς την ως ανεπαρκή.

Το Ιράν απέρριψε την πρόταση μεταφοράς των αποθεμάτων ουρανίου στο εξωτερικό, ενώ έχει εκφράσει αντιρρήσεις τόσο για τον τερματισμό του εμπλουτισμού όσο και για τη μόνιμη επιβολή περιορισμών στο πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα και πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν και Αμερικανός αξιωματούχος ανέφεραν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και ότι αναμένεται νέος γύρος επαφών. Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενίσχυση στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ

Οι αμερικανικές απαιτήσεις διατυπώθηκαν λίγες ημέρες μετά την προειδοποίηση του Τραμπ, σε ομιλία του στο Κογκρέσο, ότι το Ιράν συνεχίζει να επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου και βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς – κατηγορίες που η Τεχεράνη απορρίπτει.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ενίσχυσαν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές:

Τουλάχιστον είκοσι μαχητικά αεροσκάφη έφτασαν από τις ΗΠΑ προς βάσεις στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

Το αντιτορπιλικό USS John Finn προστέθηκε σε δύναμη 11 πολεμικών πλοίων που επιχειρούν στην περιοχή.

Στην περιοχή βρίσκεται ήδη το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, συνοδευόμενο από αντιτορπιλικά και πλοία παράκτιας μάχης.

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford απέπλευσε από τη Σούδα και κατευθύνεται στην ανατολική Μεσόγειο, συνοδευόμενο από πλοία με δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων Tomahawk.

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε επίθεση θα αντιμετωπιστεί ως αφορμή για γενικευμένη απάντηση.

Οι ΗΠΑ επιθυμούν να συμπεριληφθεί στη συζήτηση και το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, ωστόσο οι συνομιλίες στη Γενεύη επικεντρώνονται κυρίως στο πυρηνικό σκέλος.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι το Ιράν «προσπαθεί σίγουρα να αποκτήσει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους», προσθέτοντας πως η άρνηση της Τεχεράνης να συζητήσει το θέμα των πυραύλων «είναι ένα πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα».