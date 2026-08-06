Ανατριχιαστικό βίντεο από τον σεισμό στην Ιαπωνία: Γιατροί προστατεύουν με τα σώματά τους ασθενή την ώρα του χειρουργείου

Μια εικόνα που δείχνει τι σημαίνει αφοσίωση στο καθήκον κάνει τον γύρο του διαδικτύου από την Ιαπωνία, την ώρα του ισχυρού σεισμού που συγκλόνισε λίγες ημέρες νωρίτερα.

Την ώρα που ο ισχυρός σεισμός των 7,1 Ρίχτερ χτυπούσε την επαρχία Κουμαμότο της Ιαπωνίας στις 28 Ιουλίου, μια ομάδα χειρουργών συνέχισε να προστατεύει τον ασθενή που βρισκόταν στο χειρουργικό τραπέζι.

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Στο βίντεο φαίνεται ένας γιατρός να ασφαλίζει την έξοδο κινδύνου με κάποια από τα μέλη να αποχωρούν, ενώ άλλα να καλύπτουν με τα σώματά τους τον ασθενή μέχρι να σταματήσει η δόνηση οποία προκάλεσε πανικό στην χειρουργική αίθουσα με τα πράγματα όπως φαίνονται που υπάρχουν να αλλάζουν θέση από την ένταση.

Η ψυχραιμία και η άμεση αντίδρασή τους έχουν κερδίσει τον θαυμασμό ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

WATCH: Surgeons were caught in the July 28 Kumamoto earthquake during an operation, with one doctor securing the emergency exit while the rest of the surgical team shielded the patient throughout the quake.pic.twitter.com/6iGsjWqxjB — Clash Report (@clashreport) August 6, 2026

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 28 Ιουλίου στην επαρχία Κουμαμότο, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, είχε μέγεθος 7,1 βαθμών και εστιακό βάθος 16 χιλιομέτρων. Η ισχυρή δόνηση προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε κτίρια και υποδομές, ενώ οι αρχές εξέδωσαν και προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία αργότερα ήρθη.

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Από τον σεισμό έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν και χιλιάδες κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν προληπτικά τα σπίτια τους.

Οι διασώστες συνέχισαν τις έρευνες για εγκλωβισμένους, καθώς υπήρξαν καταρρεύσεις κτιρίων και εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή.

Το βίντεο από το χειρουργείο αποτελεί μία από τις πιο δυνατές εικόνες που καταγράφηκαν μετά τον σεισμό. Παρά τον κίνδυνο, οι γιατροί έμειναν στη θέση τους, βάζοντας πάνω απ’ όλα την ασφάλεια του ασθενούς και δείχνοντας στην πράξη τι σημαίνει επαγγελματισμός και αυταπάρνηση.