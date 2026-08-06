Κόσμος

Ανατριχιαστικό βίντεο από τον σεισμό στην Ιαπωνία: Γιατροί προστατεύουν με τα σώματά τους ασθενή την ώρα του χειρουργείου

Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει την ψυχραιμία της ιατρικής ομάδας μέσα στο χειρουργείο την ώρα της ισχυρής σεισμικής δόνησης στην επαρχία Κουμαμότο
Η στιγμή του σεισμού στην Ιαπωνία
Photo / X
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μια εικόνα που δείχνει τι σημαίνει αφοσίωση στο καθήκον κάνει τον γύρο του διαδικτύου από την Ιαπωνία, την ώρα του ισχυρού σεισμού που συγκλόνισε λίγες ημέρες νωρίτερα.

Την ώρα που ο ισχυρός σεισμός των 7,1 Ρίχτερ χτυπούσε την επαρχία Κουμαμότο της Ιαπωνίας στις 28 Ιουλίου, μια ομάδα χειρουργών συνέχισε να προστατεύει τον ασθενή που βρισκόταν στο χειρουργικό τραπέζι.

Στο βίντεο φαίνεται ένας γιατρός να ασφαλίζει την έξοδο κινδύνου με κάποια από τα μέλη να αποχωρούν, ενώ άλλα να καλύπτουν με τα σώματά τους τον ασθενή μέχρι να σταματήσει η δόνηση οποία προκάλεσε πανικό στην χειρουργική αίθουσα με τα πράγματα όπως φαίνονται που υπάρχουν να αλλάζουν θέση από την ένταση.

Η ψυχραιμία και η άμεση αντίδρασή τους έχουν κερδίσει τον θαυμασμό ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 28 Ιουλίου στην επαρχία Κουμαμότο, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, είχε μέγεθος 7,1 βαθμών και εστιακό βάθος 16 χιλιομέτρων. Η ισχυρή δόνηση προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε κτίρια και υποδομές, ενώ οι αρχές εξέδωσαν και προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία αργότερα ήρθη.

Από τον σεισμό έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν και χιλιάδες κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν προληπτικά τα σπίτια τους.

Οι διασώστες συνέχισαν τις έρευνες για εγκλωβισμένους, καθώς υπήρξαν καταρρεύσεις κτιρίων και εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή.

Το βίντεο από το χειρουργείο αποτελεί μία από τις πιο δυνατές εικόνες που καταγράφηκαν μετά τον σεισμό. Παρά τον κίνδυνο, οι γιατροί έμειναν στη θέση τους, βάζοντας πάνω απ’ όλα την ασφάλεια του ασθενούς και δείχνοντας στην πράξη τι σημαίνει επαγγελματισμός και αυταπάρνηση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
184
129
88
70
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν με ρήτρα συλλογικής άμυνας: «Επίθεση σε έναν θα θεωρείται επίθεση σε όλους»
Η συμφωνία της Μέκκας προβλέπει ρήτρα συλλογικής άμυνας, κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία – Στο βάθος η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην περιοχή
Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν
Ισπανία: Εξαρθρώθηκε δίκτυο που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες στη Μεσόγειο – 78 συλλήψεις και κέρδη άνω των 24 εκατ. ευρώ
Οι διακινητές μετέφεραν συνθετικά ναρκωτικά με ταχύπλοα στην Αλγερία και στην επιστροφή επιβίβαζαν δεκάδες μετανάστες - Είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 64 δρομολόγια
Μετανάστες, Ισπανία
Newsit logo
Newsit logo