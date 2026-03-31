Ανατριχίλα στην Ιταλία: Άνοιξαν το φέρετρο της 29χρονης Πάμελα Τζενίνι και πήραν το κρανίο της – Δολοφονήθηκε από τον πρώην της

Νέα ανατριχιαστική τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας του 29χρονου μοντέλου Πάμελα Τζενίνι στην Ιταλία, η οποία είχε μαχαιρωθεί μέχρι θανάτου στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της στο Μιλάνο τον Οκτώβριο του 2025. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, άγνωστοι φέρονται να άνοιξαν το φέρετρο της άτυχης κοπέλας και να αφαίρεσαν το κρανίο της, πέντε μήνες μετά τον θάνατό της. Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε τη Δευτέρα (30.03.2026), από εργαζόμενους του νεκροταφείου.

Η δολοφονία του μοντέλου – με βασικό κατηγορούμενο τον 52χρονο πρώην σύντροφό της, επιχειρηματία Τζιανλούκα Σονσίν – είχε συγκλονίσει την Ιταλία. Τώρα η υπόθεση έχει πάρει πιο σκοτεινή τροπή. Το σώμα προετοιμαζόταν για επαναταφή όταν οι εργαζόμενοι παρατήρησαν ενδείξεις παραβίασης: οι βίδες από το φέρετρο είχαν αφαιρεθεί, το καπάκι είχε σφραγιστεί με κόλλα και μέσα βρισκόταν μόνο το σώμα της.

Οι αρχές εκτιμούν ότι στην υπόθεση ενδέχεται να εμπλέκονται τρία έως τέσσερα άτομα, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί το κίνητρο της αποτρόπαιης πράξης. Η έρευνα διεξάγεται με την κατηγορία της βεβήλωσης νεκρού και της κλοπής μέρους σορού, αδικήματα που επισύρουν ποινή φυλάκισης έως επτά ετών, σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία.

The body was being prepared for reburial when workers noticed signs of tampering: the bolts had been removed, the lid was sealed with glue, and only the torso remained inside.… pic.twitter.com/SZu7xbRUyl — NEXTA (@nexta_tv) March 31, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η 29χρονη είχε δολοφονηθεί με πάνω από 24 μαχαιριές, με βασικό κατηγορούμενο τον 52χρονο πρώην σύντροφό της, επιχειρηματία Τζιανλούκα Σονσίν.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας φέρεται να την παρενοχλούσε και να την πιέζει να επανασυνδεθούν μετά τον χωρισμό τους. Φέρεται να μπήκε στο διαμέρισμά της χρησιμοποιώντας κλειδιά που είχε ακόμη στην κατοχή του. Λίγο πριν την επίθεση, η 29χρονη είχε στείλει μήνυμα σε φίλη της εκφράζοντας φόβο για τη συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ακούστηκε να καλεί σε βοήθεια, προτού φτάσουν οι αρχές.

Μετά την επίθεση, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιχείρησε να αυτοκτονήσει τραυματίζοντας τον λαιμό του, χωρίς να τα καταφέρει. Παραμένει υπό κράτηση και αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρακολούθηση και ανθρωποκτονία.

Τώρα, η αστυνομία αναζητά το άτομο πίσω από τη βεβήλωση του τάφου. Τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα και ο δράστης εξακολουθεί να διαφεύγει.