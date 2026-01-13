Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ανησυχία στο Κατάρ με τις απειλές Τραμπ κατά του Ιράν: «Καταστροφική μια κλιμάκωση στην περιοχή»

«Είμαστε ακόμη σε ένα στάδιο στο οποίο πιστεύουμε ότι μπορεί να βρεθεί μια διπλωματική λύση» τονίζει η Ντόχα
Ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι
Ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι / REUTERS / Raneen Sawafta

Το μέγεθος των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν και οι αναφορές για εκατοντάδες νεκρούς από την βίαιη καταστολή των δυνάμεων ασφαλείας έχει δώσει «πάτημα» στον Ντόναλντ Τραμπ να απειλήσει την Τεχεράνη με πιθανή στρατιωτική επέμβαση.

Μετά τα καταστροφικά αμερικανικά πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, το καλοκαίρι του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα στρατιωτική επιχείρηση, κάτι που ωστόσο προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Το Κατάρ έκρινε σήμερα ότι μια κλιμάκωση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν θα ήταν «καταστροφική» για την περιοχή.

«Γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε κλιμάκωση (…) θα είχε καταστροφικές συνέπειες στην περιοχή και πέραν αυτής, και θέλουμε ως εκ τούτου να το αποφύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάτζεντ αλ Ανσάρι σε συνέντευξη Τύπου στη Ντόχα.

«Είμαστε ακόμη σε ένα στάδιο στο οποίο πιστεύουμε ότι μπορεί να βρεθεί μια διπλωματική λύση», σημείωσε ο αλ Ανσάρι.

«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με όλες τις πλευρές, προφανώς με τους γείτονές μας και τους εταίρους μας στην περιοχή για να καταλήξουμε σε μια διπλωματική λύση», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δεν κάνει πίσω

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παύσει να επισείει την απειλή αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης από τότε που άρχισαν οι διαδηλώσεις, η καταστολή των οποίων έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 600 ανθρώπους, σύμφωνα με μη κυβερνητική οργάνωση.

Το Ιράν έχει απειλήσει από την πλευρά του με αντίποινα, βάζοντας στο στόχαστρο στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τις θαλάσσιες μεταφορές των ΗΠΑ.

Το Κατάρ φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση της περιοχής. Τον Ιούνιο του 2025, στη διάρκεια του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, η Τεχεράνη εξαπέλυσε πυραύλους κατά της βάσης αυτής, σε αντίποινα σε αμερικανική επίθεση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεών του.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα (13.01.2026) τελωνειακές κυρώσεις κατά των εμπορικών εταίρων του Ιράν. Χθες, Δευτέρα, ο Λευκός Οίκος έκρινε ότι η πιθανότητα αεροπορικών πληγμάτων παραμένει στο τραπέζι, αλλά σημείωσε ότι η διπλωματία εξακολουθεί να αποτελεί «την πρώτη επιλογή».

Κόσμος
