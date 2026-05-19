Ταϊλανδός μεγιστάνας αποκάλυψε δημόσια ότι τον βίαζε ο αδερφός του στην εφηβεία – Σάλος στα ΜΜΕ της χώρας

Σύμφωνα μάλιστα με το θύμα, η οικογένεια των δύο αδελφών ενημερώθηκε για την αλήθεια αλλά «δεν έκανε τίποτα»
Ο οικολόγος ακτιβιστής Σιρανούντ Σκοτ, μέλος της οικογένειας Μπιρομπάκντι στην Ταϊλάνδη, που ελέγχει δημοφιλή μάρκα μπίρας, σε ένα βίντεο που ανάρτησε στη σελίδα του στο Facebook κατηγορεί τον αδελφό του ότι τον κακοποιούσε σεξουαλικά όταν ήταν έφηβος.

«Όλοι στην οικογένειά μου ήταν ενήμεροι επειδή άκουσαν την ομολογία του, την οποία ηχογράφησα», όμως κανείς δεν έκανε τίποτα, πρόσθεσε ο Σιρανούντ, υπογραμμίζοντας ότι δεν θέλει πλέον να τον θεωρούν «κληρονόμο της Singha». «Δεν μπορώ να μείνω πλέον σε μια οικογένεια που δεν με εκτιμά και δεν τρέφει καμία συμπόνια για μένα. Δεν μπορώ να ζήσω με αυτού του είδους τους ανθρώπους», πρόσθεσε κλαίγοντας ο 29χρονος άνδρας από την Ταϊλάνδη.

Οι καταγγελίες του έγιναν πρώτο θέμα στα ταϊλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Ο αδελφός του Σιρανούντ, ο Σουνίτ, απολύθηκε από όλες τις θέσεις που κατείχε, όπως ανακοίνωσε η Boonrawd Brewery Group, η μητρική εταιρία του ομίλου. Η εταιρεία «επιθυμεί να εκφράσει τη βαθύτατη λύπη της στον Σιρανούντ Σκοτ για όσα συνέβησαν», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Μπουρίτ Μπιρομπάκντι, ο εξάδελφος των δύο αδελφών.

Η εταιρεία διαβεβαίωσε επίσης ότι συνεργάζεται με τις αρχές στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγουν.

Στη δημοσιότητα δόθηκε και μια επιστολή του Σουνίτ ο οποίος γράφει ότι παραιτείται από τα αξιώματά του «μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση». Προηγουμένως, ο Σουνίτ είχε αρνηθεί για κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση και παραδεχόταν μόνο ότι τα δύο αδέλφια έπαιζαν «βίαια παιχνίδια» όταν ήταν έφηβοι.

Ο Σιρανούντ, ο πατέρας του οποίου είναι Σκωτσέζος, είναι γνωστός ακτιβιστής για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Έχει ιδρύσει την εταιρεία Sea You Strong, που δραστηριοποιείται στις θάλασσες της νότιας Ταϊλάνδης.

Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, η Μπιρομπάκντι είναι η 15η πλουσιότερη οικογένεια της Ταϊλάνδης και η περιουσία της εκτιμάται στα 1,75 δισεκατομμύρια δολάρια. Εκτός από την μπίρα Singha ο όμιλος έχει συμφέροντα στον αγροτοδιατροφικό τομέα, σε ακίνητα και στον τουρισμό.

