Σοκ στη Βραζιλία: Οι γιατροί τον δήλωσαν νεκρό όμως ξύπνησε στο γραφείο τελετών

Αδιανόητο περιστατικό στη Βραζιλία το οποίο προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τις ιατρικές διαδικασίες καθώς ένας 88χρονος άνδρας, ο οποίος είχε κηρυχθεί νεκρός από νοσοκομείο, διαπιστώθηκε αργότερα ότι ήταν ακόμη ζωντανός μέσα σε γραφείο τελετών.

Ο Juraci Rosa Alves μεταφέρθηκε εσπευσμένα το περασμένο Σάββατο (16/05/2026) σε νοσοκομείο στη Βραζιλία με σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια.

Οι γιατροί τον ανακοίνωσαν ως νεκρό και η σορός του παραδόθηκε σε γραφείο τελετών ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες της κηδείας.

Κατά την προετοιμασία της σορού, εργαζόμενοι του γραφείου τελετών παρατήρησαν ασυνήθιστες κινήσεις στην κοιλιακή χώρα του ηλικιωμένου. Αρχικά υπήρξε αμφιβολία για το αν επρόκειτο για αναπνοή, όμως λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ότι ο 88χρονος είχε ζωτικά σημεία.

Η υπεύθυνη νοσηλευτικής του γραφείου τελετών, Jacqueline Brogiato, δήλωσε ότι το προσωπικό αντέδρασε άμεσα, προσπαθώντας να καθαρίσει τις αναπνευστικές οδούς του άνδρα μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Γιατρός που έφτασε στο σημείο προχώρησε σε διασωλήνωση και χορήγηση ηρεμιστικών, ώστε ο Alves να μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο στο Πρεζιντέντε Προυντέντε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή.

Οι συγγενείς του 88χρονου περιέγραψαν σκηνές σοκ, καθώς είχαν ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την κηδεία του. Όπως ανέφεραν, είχαν συγκεντρώσει τα απαραίτητα έγγραφα και τα ρούχα που θα φορούσε στην αγρυπνία, πριν ενημερωθούν ότι παρουσίαζε ξανά σημάδια ζωής.

Η αστυνομία κατέγραψε την υπόθεση ως πιθανή «παράλειψη παροχής βοήθειας», ενώ το όνομα του γιατρού που υπέγραψε το πιστοποιητικό θανάτου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας υποστήριξε ότι η λανθασμένη διάγνωση και η καθυστέρηση στην παροχή κατάλληλης ιατρικής φροντίδας ενδέχεται να επιβάρυναν περαιτέρω την υγεία του ηλικιωμένου, δεδομένης της ηλικίας του και του χρονικού διαστήματος που παρέμεινε χωρίς θεραπεία.

Το νοσοκομείο που αρχικά τον είχε κηρύξει νεκρό ανακοίνωσε ότι ξεκινά εσωτερική έρευνα για το περιστατικό, δηλώνοντας παράλληλα ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές και θα παράσχει κάθε απαραίτητη διευκρίνιση.