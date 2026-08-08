Νότια Καρολίνα: Μεθυσμένη προκάλεσε τροχαίο σκοτώνοντας 34χρονη λίγο μετά τον γάμο της – Βίντεο από την σύλληψη

Ντοκουμέντα από την νύχτα που έχασε τη ζωή της η Σαμάνθα Χάτσινσον, στην Νότια Καρολίνα, από τροχαίο δυστύχημα λίγο μετά τον γάμο της, φέρνουν στη δημοσιότητα αμερικανικά μέσα. Η 34χρονη νύφη άφησε την τελευταία της πνοή, όταν η Τζέιμι Λι Κομορόσκι έπεσε μεθυσμένη πάνω της με το αυτοκίνητο της.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στις 28 Απριλίου 2023. Η 27χρονη Τζέιμι Λι Κομορόσκι έπινε σε μπαρ του Φόλι Μπιτς λίγο πριν μπει στο αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει και σκορπίσει τον θάνατο στη Νότια Καρολίνα. Εκείνο το βράδυ έπεσε με πάνω από 100 χλμ στο αυτοκίνητο που επέβαιναν η 34χρονη νύφη και ο 36χρονος σύζυγός της.

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Μαζί τους και δύο καλεσμένοι τους. Μόλις είχαν αποχωρήσει από τη γαμήλια δεξίωση.

Στα νέα πλάνα που βγήκαν στη δημοσιότητα φαίνεται η Τζέιμι Λι Κομορόσκι με χειροπέδες μέσα στο αστυνομικό τμήμα να κλαίει και να ζητά επίμονα να τηλεφωνήσει στον πατέρα της.

Ήξερε πως η Σαμάνθα είναι νεκρή ενώ ο σύζυγός της και οι 2 συνεπιβάτες βαριά τραυματισμένοι.

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Τη στιγμή της σύγκρουσης η Κομορόσκι κινούνταν με περίπου με 105 χλμ την ώρα σε δρόμο όπου το όριο ήταν τα 40 χλμ.

Το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα της ήταν περίπου τριπλάσιο από το νόμιμο όριο.

Στο βίντεο η Κομορόσκι εμφανίζεται να κλαίει και να ζητά από τους αστυνομικούς να της επιτρέψουν να επικοινωνήσει με τον πατέρα της.

«Θέλω απλώς να τελειώσει όλο αυτό και να πάω σπίτι», ακούγεται να λέει.



Όταν ένας αστυνομικός την ενημερώνει ότι δεν μπορεί ακόμη να πραγματοποιήσει τηλεφώνημα, εκείνη αντιδρά: «Δεν μπορώ να πάρω τον πατέρα μου;».



Στη συνέχεια αμφισβητεί ακόμη και τους λόγους για τους οποίους βρίσκεται υπό κράτηση. «Τι έκανα; Κανείς δεν έχει αποδείξεις για οτιδήποτε έκανα, οπότε δώστε μου το δικαίωμα να τηλεφωνήσω στον πατέρα μου», ακούγεται να λέει.

Κάποια στιγμή η Κομορόσκι αντιλαμβάνεται την κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται στον τοίχο και αρχίζει να απευθύνεται απευθείας σε αυτή.