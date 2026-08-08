Ο Τραμπ προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο για το «μπλόκο» στην αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο – «Εθνική ντροπή»

Ως «εθνική ντροπή» χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ την απόφαση του εφετείου για το «μπλόκο» στην κατασκευή της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μακροσκελή ανάρτησή του τα ξημερώματα του Σαββάτου (08.08.2026), κατήγγειλε μάλιστα πως απειλείται η εθνική ασφάλεια.

Λίγο μετά την απόφαση του Εφετείου για το μπλοκάρισμα ανέγερσης της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο (με κόστος 400 εκατ. δολάρια), ο Ντόναλντ Τραμπ «χτύπησε» στο Truth Social αναφέροντας: «αυτή η απόφαση, η οποία ελήφθη αφότου μεγάλο μέρος του έργου ολοκληρώθηκε και χρηματοδοτήθηκε, αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια στο υψηλότερο επίπεδο. Αποτελεί επίσης εθνική ντροπή».

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Το ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσινγκτον έκρινε την Παρασκευή, με ψήφους 2-1, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να προχωρήσει στην κατασκευή της τεράστιας αίθουσας χορού χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.