Κόσμος

Ο Τραμπ προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο για το «μπλόκο» στην αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο – «Εθνική ντροπή»

Η πρώτη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου μετά την απόφαση του εφετείου
Ντόναλντ Τραμπ
Φωτογραφία αρχείου / REUTERS/Evelyn Hockstein
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Ως «εθνική ντροπή» χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ την απόφαση του εφετείου για το «μπλόκο» στην κατασκευή της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μακροσκελή ανάρτησή του τα ξημερώματα του Σαββάτου (08.08.2026), κατήγγειλε μάλιστα πως απειλείται η εθνική ασφάλεια.

Λίγο μετά την απόφαση του Εφετείου για το μπλοκάρισμα ανέγερσης της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο (με κόστος 400 εκατ. δολάρια), ο Ντόναλντ Τραμπ «χτύπησε» στο Truth Social αναφέροντας: «αυτή η απόφαση, η οποία ελήφθη αφότου μεγάλο μέρος του έργου ολοκληρώθηκε και χρηματοδοτήθηκε, αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια στο υψηλότερο επίπεδο. Αποτελεί επίσης εθνική ντροπή».

Το ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσινγκτον έκρινε την Παρασκευή, με ψήφους 2-1, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να προχωρήσει στην κατασκευή της τεράστιας αίθουσας χορού χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

«Το αν θα πρέπει ή όχι να κατασκευαστεί μια τεράστια αίθουσα χορού είναι ζήτημα που πρέπει να αποφασίσει το Κογκρέσο και όχι θέμα μονομερούς δράσης της εκτελεστικής εξουσίας», ανέφερε το δικαστήριο.

Το εφετείο ανέστειλε για δύο εβδομάδες την εφαρμογή της απόφασης, δίνοντας στον Αμερικανό πρόεδρο χρόνο για να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά την απόφαση του Τραμπ να κατεδαφίσει πέρυσι την Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου για να δημιουργηθεί χώρος για τη νέα αίθουσα. Το έργο θα έχει έκταση περίπου 8.270 τμ, ξεπερνώντας σε μέγεθος το κυρίως κτίριο του Λευκού Οίκου, το οποίο καταλαμβάνει περίπου 5.110 τμ.

Οι εργασίες έχουν ήδη προχωρήσει σημαντικά, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ έχει εμπλακεί σε λεπτομέρειες του σχεδιασμού, από τις κατόψεις μέχρι την επιλογή των μαρμάρων. Στόχος του είναι η αίθουσα να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2028, λίγους μήνες πριν από την αποχώρησή του από την προεδρία.

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