Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί, είναι πολύ επώδυνο», λέει ο γιος του

Σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει η υγεία του Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με τον γιο του, Χάντερ. Ο καρκίνος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ φαίνεται πως έχει προχωρήσει και στα οστά του, με αποτέλεσμα έχει αφόρητους πόνους.

Ο Χάντερ Μπάιντεν μίλησε στην «Newsnight» του BBC και για την υγεία του Τζο Μπάιντεν ο οποίος έχει διαγνωσθεί με καρκίνο 4ου σταδίου από τον Μάρτιο του 2025.

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«Ο καρκίνος είναι πραγματικά δύσκολος. Είναι πραγματικά λυπηρό να το βλέπεις», ήταν μερικές από τις κουβέντες που είπε με θλίψη ο Χάντερ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο 56χρονος ανέφερε ότι «ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί, έχει κάνει μετάσταση στα οστά του και σε άλλα σημεία. Είναι πολύ επώδυνο και πολύ εξουθενωτικό», πρόσθεσε.

«Ο πατέρας μου είναι, μέχρι και σήμερα, το κέντρο της οικογένειάς μας. Είναι ο καλύτερος πατέρας, ο καλύτερος σύζυγος, ο καλύτερος παππούς», σχολίασε στο BBC.