UFO: Το 5ο πακέτο βίντεο και φωτογραφιών από το Πεντάγωνο – Το «τρίγωνο» και οι «ψυχρές σφαίρες»

Νέο πακέτο αποχαρακτηρισμένων αρχείων στα οποία διακρίνονται Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα, UFO, έδωσε το Πεντάγωνο την Παρασκευή (07.08.2026). Μέσα σε αυτά τα αρχεία είναι στρατιωτικά βίντεο και καταθέσεις πιλότων για περιστατικά από το 1950 έως το 2026.

Πρόκειται για την 5η δημοσιοποίηση αρχείων από το Πεντάγωνο στο πλαίσιο του προγράμματος Pursue που ρίχνει «φως» τον εντοπισμό και αποχαρακτηρισμό φακέλων που έχουν σχηματιστεί για UFO, σε όλον τον πλανήτη.

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Το νέο πακέτο περιλαμβάνει 41 αρχεία με δεκάδες βίντεο και φωτογραφίες.

Δείτε αναλυτικά όλα τα νέα στοιχεία εδώ.

UFO στον Κόλπο του Ομάν

Το περισσότερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει καταγραφή στον Κόλπο του Ομάν, τον Σεπτέμβριο του 2021, κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής άσκησης του αμερικανικού στρατού.

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Το πλήρωμα ανέφερε ότι παρατήρησε πρώτα δύο Άγνωστης Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP) μετά τη ρίψη φωτοβολίδας.

Η έκθεση περιγράφει το UAP ως ακίνητο, με διάμετρο περίπου τέσσερα πόδια, 0-20 πόδια πάνω από την επιφάνεια του νερού.



Το πλήρωμα ανέφερε ότι παρατήρησε περίπου 25 περιπτώσεις που αφορούσαν παρόμοια φαινόμενα μέσω αισθητήρα υπερύθρων, περιγράφοντάς τα ως «ψυχρές σφαίρες». Οι οπτικές εκτιμήσεις του πληρώματος για την φαινομενική ταχύτητα του UAP κυμαίνονταν από 250 έως 1.300 μίλια την ώρα.

The Pentagon released 41 more UFO files on Friday, Aug. 7 — its fifth batch this year — spanning documents, images, and videos from the Pentagon, FBI, CIA, State Department, and even the Executive Office of the President. The records run from 1950 to 2026 and were posted to… pic.twitter.com/L8JNs7jG6P — The Informant (@theinformant_x) August 7, 2026

Το UAP έκανε «επιθετικούς ελιγμούς» σε διάφορους σχηματισμούς.

Δείτε την έκθεση εδώ.

Το τρίγωνο στο Αφγανιστάν

Στο Αφγανιστάν από την άλλη υπάρχει μαρτυρία πρώην στρατιωτικού πιλότου για ένα περιστατικό πάνω από την αεροπορική βάση Μπαγκράμ το 2002

Ο πιλότος ανέφερε ότι περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα παρατήρησε τα αστέρια να εξαφανίζονται σταδιακά από ένα μεγάλο τμήμα του ουρανού. Σύμφωνα με την περιγραφή του, ένα τεράστιο αντικείμενο σε σχήμα ισόπλευρου τριγώνου περνούσε αθόρυβα πάνω από τη βάση, από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Ο μάρτυρας υπολόγισε ότι το αντικείμενο είχε διάμετρο ή μήκος περίπου 150 μέτρων και κινούνταν με σταθερή ταχύτητα κοντά στους 150 κόμβους, χωρίς φώτα και χωρίς να παράγει αντιληπτό ήχο.

Ένας δεύτερος πιλότος φέρεται να παρακολούθησε το ίδιο περιστατικό και να ρώτησε τον συνάδελφό του: «Το είδες κι εσύ αυτό;».

Το FBI δημιούργησε ψηφιακή απεικόνιση βασισμένη στην περιγραφή, η οποία περιλαμβάνεται στα αρχεία. Η εικόνα, ωστόσο, αποτελεί καλλιτεχνική αναπαράσταση και όχι φωτογραφία του αντικειμένου.

Δείτε την έκθεση εδώ.

Το «ημιδιαφανές» αντικείμενο στο Κολοράντο

Πρώην εργαζόμενος του Πενταγώνου και η σύζυγός του, υποστήριξαν ότι τον Οκτώβριο του 2023 είδαν ένα τριγωνικό αντικείμενο να περνά πάνω από το σπίτι τους στο Κολοράντο Σπρινγκς.

Ο μάρτυρας περιέγραψε ένα σχεδόν τέλειο τρίγωνο, χωρίς εμφανή φτερά ή χώρο κινητήρα, το οποίο κινούνταν σε ύψος περίπου 90 μέτρων.