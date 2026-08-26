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Τραμπ για την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Ρωσία: «Κάτι μπορεί να προκύψει»

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «ημι-ρουτίνα» την επίσκεψη του Τζον Ράτκλιφ στη Μόσχα
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Evelyn Hockstein
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Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Τετάρτη (26.08.2026) ότι έστειλε στη Μόσχα, μία ημέρα νωρίτερα, τον επικεφαλής της CIA Τζον Ράτκλιφ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η αιφνιδιαστική επίσκεψη του επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών μπορεί να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ίσως προκύψει κάτι από αυτό. Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξή του στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παραγωγό Γκλεν Μπεκ, για την επίσκεψη του επικεφαλής στη CIA στη Ρωσία.

Όταν ρωτήθηκε αν η επίσκεψη είχε σαν αντικείμενο να διερευνήσει τυχόν προσπάθεια του Πούτιν να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ ή να προετοιμαστεί για επίθεση κατά της Αγγλίας, ή αν οι ΗΠΑ μετέφεραν μια προειδοποίηση κατ’ ιδίαν σχετικά με τις κυρώσεις κατά του Ιράν ο Τραμπ απάντησε: «Τίποτα από τα παραπάνω. Βρίσκεται εκεί για κάτι… ας πούμε, ημι-ρουτίνας. Δεν μου αρέσει να απογοητεύω τον κόσμο».

Με τη δήλωσή του, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι ο Ράτκλιφ ταξίδεψε στη Μόσχα και πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων την Τρίτη (25.08.2026).

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη διευθυντή της CIA στη Ρωσία από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο ταξίδι.

Η επίσκεψη του Ράτκλιφ δεν είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, ενώ οι λεπτομέρειες των επαφών του στη ρωσική πρωτεύουσα παραμένουν προς το παρόν άγνωστες.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε αργότερα την επίσκεψη του Ράτκλιφ στη Μόσχα, αναφέροντας ότι έφτασε στη ρωσική πρωτεύουσα για «επαφές μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας».

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