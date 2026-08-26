Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει 16χρονος επιζών της τραγωδίας – «Είδα τη ζωή μου να χάνεται σε μια νύχτα»

Εξιτήριο μετά από επτά μήνες πήρε ένας 16χρονος επιζών της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά. Ο νεαρός Ιταλός Λεονάρντο Μποβέ σώθηκε από τη φονική πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς στην Ελβετία και επέστρεψε σπίτι του από το νοσοκομείο «Niguarda» του Μιλάνου.

Ο μαθητής από το Μιλάνο συγκαταλέγεται στους επιζώντες της ανείπωτης τραγωδίας που εκτυλίχθηκε τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς στο νυχτερινό κέντρο «Le Constellation», στο θέρετρο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου η φωτιά στέρησε τη ζωή σε 41 νέους ανθρώπους.

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Ο 16χρονος Λεονάρντο Μποβέ νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο «Niguarda» του Μιλάνου με εγκαύματα στο 60% του σώματός του. Πήρε εξιτήριο στις 18 Ιουλίου, έπειτα από περισσότερους από έξι μήνες νοσηλείας και αποκατάστασης, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις και θεραπείες με λέιζερ.

«Είδα τη ζωή μου να χάνεται μέσα σε μια νύχτα και δεν θέλω να τη χάσω ξανά», λέει ο ανήλικος Ιταλός, που κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του και έχασε φίλους του, και πλέον προσπαθεί σταδιακά να επιστρέψει στην καθημερινότητά του.

Η κατάστασή του υπήρξε κρίσιμη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αρχικά νοσηλεύτηκε στην Ελβετία και μόλις σταθεροποιήθηκε διακομίστηκε στο εξειδικευμένο Κέντρο Εγκαυμάτων του «Niguarda».

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Ακολούθησε ένας εξαντλητικός κύκλος χειρουργικών επεμβάσεων, εντατικών θεραπειών και επίπονης κινησιοθεραπείας. Κι όμως, η θέληση του νεαρού τον οδήγησε βήμα-βήμα πίσω στην οικογένειά του, αλλά και στις εξέδρες του γηπέδου, προκειμένου να δει ξανά από κοντά την αγαπημένη του Ίντερ.

Leonardo Bove è stato dimesso dal Centro Ustioni dell'ospedale Niguarda di Milano lo scorso 17 luglio, dopo sette mesi di ricovero. Il sedicenne è uno dei sopravvissuti al rogo del locale Le Constellation di Cran Montana, in Svizzera, in cui a Capodanno in cui sono morti 41… pic.twitter.com/CLCbnljW8P — Repubblica (@repubblica) August 25, 2026

Le départ de feu de la tragédie à Cran Montana 🇨🇭les jeunes n'ont pas l'air de prendre la mesure du danger immédiat qui se passe sous leur yeux…. c'est dramatique #CransMontana #Constellation pic.twitter.com/7NhpMCCGWU — GDams (@Gdams70) January 1, 2026

Ο 16χρονος Λεονάρντο ήταν μεταξύ των Ιταλών που τραυματίστηκαν σοβαρά στη φονική πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 41 ανθρώπους, στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι νέοι.