«Απασφάλισαν» Σάντσεθ και Μελόνι για τη Θέουτα – Η Ισπανία «απαντά» και αυτή με ελέγχους στα σύνορα με Ιταλία

Μαίνεται ο «πόλεμος» ανάμεσα στον Πέδρο Σάντσεθ και την Τζόρτζια Μελόνι με αφορμή τη Θέουτα. Η Ισπανία αποφάσισε να επαναφέρει προσωρινά τους συνοριακούς ελέγχους για όσους ταξιδεύουν από την Ιταλία.

Ουσιαστικά, πρόκειται για απάντηση από την Ισπανία για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ιταλία μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα.

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Η κυβέρνηση της Μαδρίτης ανακοίνωσε αργά χθες (07.08.2026) το βράδυ ότι επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους, στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας, για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, θα γίνονται έλεγχοι στα διαβατήρια και τις βίζες των Ιταλών επιβατών καθώς και των επισκεπτών από άλλες χώρες που φτάνουν στην Ισπανία μέσω Ιταλίας, «λόγω της συνεχιζόμενης μεταναστευτικής πίεσης» που αντιμετωπίζει η Ιταλία.

Τα μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Θα τεθούν σε ισχύ τα μεσάνυχτα απόψε, τοπική ώρα (01.00 ώρα Ελλάδας) και θα διαρκέσουν μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου.

Η Ιταλία ανέστειλε προσωρινά την εφαρμογή της Συνθήκης του Σένγκεν για τους πολίτες τρίτων χωρών που προέρχονται από την Ισπανία, τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου. Νωρίτερα σήμερα η ιταλική κυβέρνηση διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να αναθεωρήσει αυτήν την απόφαση «μέχρι να αποκλειστούν κίνδυνοι τρομοκρατικού χαρακτήρα και ασφάλειας».