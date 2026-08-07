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Γερμανία: Χάκερ του Κρεμλίνου πίσω από πλαστό βίντεο για παραίτηση Μερτς

Το βίντεο έφερε το σήμα της «Deutsche Welle» και επικαλείτο υποτιθέμενο ρεπορτάζ της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας «Handelsblatt»
Φρίντριχ Μερτς
Ο Γερμανός καγκελάριος, Friedrich Merz / REUTERS / Φωτογραφία Nadja Wohlleben
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Ομάδα Ρώσων χάκερ που συνδέεται με το Κρεμλίνο ευθύνεται για το πλαστό βίντεο που προανήγγειλε την παραίτηση του καγκελάριου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

Μία πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας της Γερμανίας ανέφερε την Παρασκευή (07.08.2026) ότι οι αρχές πιστεύουν πως χάκερ που παίρνουν εντολές από το Κρεμλίνο βρίσκονται πίσω από το παραποιημένο βίντεο που ανακοινώνει την προσεχή παραίτηση του Φρίντριχ Μερτς.

«Ο δράστης είναι πιθανότατα η Storm-1516», μια ομάδα που καθοδηγείται απευθείας από τη GRU, τη μυστική υπηρεσία του ρωσικού στρατού, υποστήριξε αυτή η πηγή.

Η Storm-1516 πιστεύεται επίσης ότι ευθύνεται για ψευδείς πληροφορίες που κυκλοφόρησαν για τους πιθανούς ή επιβεβαιωμένους υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας.

Η γερμανική κυβέρνηση είχε κατηγορήσει τον περασμένο Δεκέμβριο αυτήν την ομάδα, υποστηρίζοντας ότι διεξήγαγε εκστρατεία παραπληροφόρησης πριν από τις βουλευτικές εκλογές της Γερμανίας, τον Φεβρουάριο του 2025.

Αυτήν την εβδομάδα, σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε ένα βίντεο που ανακοινώνει την υποτιθέμενη παραίτηση του καγκελαρίου Μερτς.

«Ο Μερτς θα ανακοινώσει στις 10 Αυγούστου την παραίτησή του»

Το βίντεο έφερε το σήμα της Deutsche Welle και επικαλείτο ένα υποτιθέμενο ρεπορτάζ της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt το οποίο έλεγε ότι βασίστηκε σε «εσωτερικά σημειώματα» της ηγεσίας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU).

Ανέφερε ότι ο Μερτς θα ανακοίνωνε στις 10 Αυγούστου την παραίτησή του λόγω των κακών δημοσκοπήσεων και ότι πιθανότερος διάδοχός του ήταν ο Χέντρικ Βουστ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Το Γραφείο Προστασίας του Συντάγματος (BfV), η υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών της Γερμανίας, είπε ότι είναι ενήμερη για αυτήν την εκστρατεία η οποία, όπως και άλλες, χρησιμοποιεί «λογότυπα έγκυρων μέσων ενημέρωσης για να προσδώσει αξιοπιστία» στο αφήγημά της.

Σύμφωνα με το BfV, ο στόχος ήταν «να βλάψει τη φήμη του Μερτς ως καγκελαρίου», ενώ η εκστρατεία παραπληροφόρησης εντάσσεται γενικότερα στο πλαίσιο των επικείμενων τριών περιφερειακών και δημοτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου στη Γερμανία.

Στις 6 Αυγούστου, η «Handelsblatt» διέψευσε ότι δημοσίευσε ποτέ άρθρο για την επικείμενη παραίτηση του Μερτς. «Το βίντεο αυτό είναι πλαστό», τόνισε.

Η «Deutsche Welle» δημοσίευσε στον ιστότοπό της μια διάψευση υπό τον τίτλο «Όχι, ο Φρίντριχ Μερτς δεν σκοπεύει να παραιτηθεί», αφήνοντας να εννοηθεί ότι επρόκειτο για ρωσική εκστρατεία παραπληροφόρησης.

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