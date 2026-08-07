Κόσμος

Στο Γκίνες μία Ινδή που έχει τα μακρύτερα μαλλιά στον πλανήτη – Αγγίζουν τα 3 μέτρα

Μοιάζουν να μην τελειώνουν ποτέ και όταν περπατά, σέρνονται πίσω της στο έδαφος
Η Ινδή Renu Dhariyal που έχει τα μακρύτερα μαλλιά στον κόσμο
Η Ινδή Renu Dhariyal που έχει τα μακρύτερα μαλλιά στον κόσμο / πηγή φωτογραφίας Χ
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Η Renu Dhariyal από την Ινδία είναι πλέον η γυναίκα με τα μακρύτερα μαλλιά στον πλανήτη, κατακτώντας μία θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες.

Τα μαύρα μαλλιά της γυναίκας από την Ινδία έχουν μήκος 2 μέτρα και 71,5 εκατοστά, και απέχουν μόλις μισό πόντο (!) από τον Robert Wadlow, τον ψηλότερο άνθρωπο που έχει καταγραφεί ποτέ, ο οποίος είχε ύψος 2,72 μέτρα, σύμφωνα με τη βίβλο των ρεκόρ Γκίνες.

Η Dhariyal ξεπέρασε την προηγούμενη κάτοχο του τίτλου, την Ουκρανή Aliia Nasyrova, τα μαλλιά της οποίας είχαν μετρηθεί στα 257,33 εκατοστά.

Η Ινδή Renu που έχει κανάλι στο YouTube, όπου μοιράζεται συμβουλές ομορφιάς και περιποίησης των μαλλιών της, αποκάλυψε ότι δεν τα έχει κόψει από το 2015!

Όσο για τη διατήρηση των σχεδόν τριών μέτρων μαλλιών της, η ίδια αναφέρει ότι περνά ώρες πλένοντας και ξεμπερδεύοντας τα μαλλιά της.

Επιπλέον, Renu Dhariyal υποστηρίζει ότι αποφεύγει τα χημικά προϊόντα.

«Χρειάζεται πολλή υπομονή για να διατηρήσεις τόσο μακριά μαλλιά», εξηγεί, υποστηρίζοντας ότι το «μυστικό» της βασίζεται σε φυσικές μεθόδους περιποίησης.

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