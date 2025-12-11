Απειλές Τραμπ στους Ρεπουμπλικάνους της Ιντιάνα: Εγκρίνετε τις περιφέρειες διαφορετικά έρχονται αντίποινα

Με εκλογικά αντίποινα τους αιρετούς των Ρεπουμπλικάνων στην Ιντιάνα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αντιτίθενται στα σχέδιά του να ανακατανείμει τις εκλογικές περιφέρειες της πολιτείας προκειμένου να ευνοηθεί το κόμμα του, ένα ζήτημα που πρόκειται να εξετάσει σήμερα η τοπική γερουσία.

Στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε κυρίως ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία της Ιντιάνα, ο Ρόντρικ Μπρέι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τόσο τον Μπρέι όσο και όποιον άλλο αντιταχθεί στις προσπάθειες ανακατανομής των εκλογικών περιφερειών ότι θα υποστηρίξει τους αντιπάλους τους στις εσωκομματικές εκλογές για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

«Όποιος ψηφίσει κατά της ανακατανομής (των εκλογικών περιφερειών) και την ΕΠΙΤΥΧΙΑ του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στην Ουάσινγκτον, είμαι βέβαιος ότι θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια εσωκομματική ψηφοφορία MAGA (Make America Great Again) την άνοιξη», έγραψε ο Τραμπ χθες Τετάρτη το βράδυ στο Truth Social.

«Ο Ροντ Μπρέι και οι φίλοι του δεν θα παραμείνουν για καιρό στην πολιτική και θα κάνω ό,τι μπορώ για να διασφαλίσω ότι δεν θα βλάψουν το Ρεπουμπλικανικό κόμμα και τη χώρα μας ξανά», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν εγκριθεί το νομοσχέδιο που στηρίζει ο Τραμπ, οι Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν επτά από τις εννέα έδρες που αντιστοιχούν στην Ιντιάνα στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, θα μπορέσουν να κερδίσουν όλες τις έδρες στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου 2026.

Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν 40 από τις 50 έδρες στη γερουσία της Ιντιάνα, αλλά τουλάχιστον δώδεκα Ρεπουμπλικάνοι, περιλαμβανομένου Μπρέι, έχουν δηλώσει την αντίθεσή τους στο σχέδιο ανακατανομής των περιφερειών, ενώ άλλοι δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Ο Ροντ Μπρέι είναι «ένας χυδαίος τύπος ή είναι πολύ ηλίθιος», εκτίμησε ο Τραμπ.

Οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν πλειοψηφία πέντε εδρών στην ομοσπονδιακή Βουλή των Αντιπροσώπων και ο Τραμπ πιέζει εδώ και μήνες τις ρεπουμπλικανικές πολιτείες να ανακατανείμουν τις εκλογικές περιφέρειες προκειμένου να διατηρήσουν την ισχνή τους πλειοψηφία στο Κογκρέσο.

Παρά τις πιέσεις, ο Μπρέι και μεγάλο μέρος των Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών της Ιντιάνα αντιτίθεται στις εκκλήσεις του Αμερικανού προέδρου να ανακατανείμουν τις εκλογικές περιφέρειες, με τη σημερινή ψηφοφορία να κρίνεται κρίσιμη καθώς ενδέχεται να εμποδίσει τα σχέδια του Τραμπ.