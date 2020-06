Με απολύτη… αποτυχία, στέφθηκε η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην Τάλσα, με τους χρήστες του TikTok να πανηγυρίζουν για το επίτευγμά τους!

Σύμφωνα με τους Anonymous, αλλά και όσα υποστηρίζουν οι χρήστες της εφαρμογής, οι φανς της K – Pop προχώρησαν σε μία “μυστική εκστρατεία” καλώντας τον κόσμο να δηλώσει συμμετοχή στην ομιλία του Αμερικανού προέδρου, χωρίς φυσικά να έχει σκοπό να παρευρεθεί.

