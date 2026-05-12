ΗΠΑ: Ο πόλεμος στο Ιράν έχει μέχρι στιγμής κοστίσει 29 δισεκατομμύρια δολάρια – «Πονοκέφαλος» για τον Τραμπ

Το κόστος του πολέμου στο Ιράν είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αυτό αυξάνεται όσο δεν τερματίζει οριστικά η πολεμική εκστρατεία «Επική Οργή» στην Μέση Ανατολή.

Μάλιστα, η αντιπολίτευση στις ΗΠΑ έχει χρησιμοποιήσει το κόστος του πολέμου στο Ιράν, ως ένα από τα σημαντικά επιχειρήματα με φόντο τις ενδιάμεσες εκλογές για να «χτυπήσει» την αξιοπιστία και το αφήγημα του Ντόναλντ Τραμπ στον αμερικανικό λαό.

Μόλις έξι μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές όπου οι Ρεπουμπλικάνοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα χρειαστεί πιθανόν να δώσουν σκληρή μάχη προκειμένου να διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι Δημοκρατικοί βλέπουν τα ποσοστά τους να ενισχύονται στις δημοσκοπήσεις, καθώς επιχειρούν να συνδέσουν τον πόλεμο με θέματα που σχετίζονται με το κόστος ζωής.

Και φαίνεται ότι αυτό θα λειτουργήσει υπέρ τους, καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έχει μέχρι στιγμής στοιχίσει 29 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως δήλωσε σήμερα (12.05.2026) ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου.

Την 29η Απριλίου, το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε πως ο πόλεμος εκείνη τη στιγμή είχε στοιχίσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή μια αύξηση 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων έκτοτε.

Ο Τζουλς Χερστ, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα ελεγκτή, είπε σε βουλευτές σήμερα πως το νέο κόστος που ανακοινώνει περιλαμβάνει επικαιροποιημένα στοιχεία για τις επισκευές και την αντικατάσταση στρατιωτικού εξοπλισμού και λειτουργικά κόστη.

«Η ομάδα του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας και η ομάδα των ελεγκτών εξετάζουν συνεχώς» αυτά τα στοιχεία, υπογράμμισε ο Χερστ. Ο αξιωματούχος έκανε τις δηλώσεις αυτές έχοντας στο πλευρό του τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, στρατηγό Νταν Κέιν.

Δεν είναι σαφές πως το Πεντάγωνο υπολόγισε το ποσό των 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μια πηγή είπε στο Reuters τον Μάρτιο ότι η διοίκηση Τραμπ είχε υπολογίσει πως οι πρώτες έξι ημέρες του πολέμου είχαν κοστίσει τουλάχιστον 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια.