Από την AI Barbie μέχρι το Ghiblification: Πώς το εργαλείο εικόνων του ChatGPT σαρώνει και «λυγίζει» την OpenAI

Η νέα τάση της τεχνητής νοημοσύνης σε θέλει… κούκλα Barbie

Μία από τις viral τάσεις με εικόνες AI που έχει κατακλύσει το διαδίκτυο είναι οι κούκλες Barbie σε στυλ AI.

Με το εργαλείο δημιουργίας εικόνων του ChatGPT, οι χρήστες μεταμορφώνουν τον εαυτό τους σε φιγούρες δράσης – με εξατομικευμένα αξεσουάρ και κουτί. Στο trend συμμετείχε και η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η οποία δημοσίευσε ένα βίντεο με την «κούκλα Barbie» της να βγαίνει από το κουτί.

«Αν ήμουν κούκλα: Το αρχικό πακέτο της MTG στο Κογκρέσο», έγραψε, προσθέτοντας: «Λατρεύω όλα τα αξεσουάρ μου, συμπεριλαμβανομένης της Βίβλου και της σφύρας μου για την επιτροπή DOGE!»

The Congresswoman MTG Starter Kit

If I was a doll!

I love all my accessories, including my Bible and gavel for DOGE Committee chair! pic.twitter.com/2fEWYH1Ubt — Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) April 10, 2025

Για να δημιουργήσουν τις φιγούρες, οι χρήστες ζητούν από το ChatGPT να δημιουργήσει «εικόνα σε στυλ φιγούρας δράσης», περιγράφοντας τα αξεσουάρ και το κείμενο που θέλουν στο κουτί.

Η μελλοντική πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χρησιμοποίησε το ChatGPT και ανέβασε μια φωτογραφία της με μία τσάντα με την ελληνική σημαία, ένα μικρόφωνο και ένα σφυρί δικαστή και τη λεζάντα «το λατρεύω!»

Και η παρουσιάστρια Ηλιάνα Παπαγεωργίου μοιράστηκε στο Instagram μια AI-δημιουργημένη εικόνα της με μονόπετρο, προκαλώντας σχόλια και εικασίες για πιθανή πρόταση γάμου από τον σύντροφό της Γιάννη Καραβασάνη.

«Ghiblification»

Πριν όμως τις Barbie κούκλες, το διαδίκτυο είχε «τρελαθεί» με τις εικόνες σε στυλ Studio Ghibli.

Από φωτογραφίες προφίλ μέχρι viral στιγμές, όλα «ghiblified», δηλαδή μετατράπηκαν στο αισθητικό στυλ των animations της ιαπωνικής εταιρείας κινούμενων σχεδίων Studio Ghibli.

I asked AI to turn me into a Barbie doll and the results are pretty fun! #barbie #tracykissbarbie pic.twitter.com/LDJ3SXf3Vo — Tracy Kiss (@misstracykiss) April 9, 2025

Κάποιες εικόνες σε αυτό το στυλ αναπαριστούσαν ιστορικά πολιτικά γεγονότα των ΗΠΑ, όπως η επεισοδιακή συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο ή τη δολοφονία του Τζον Κένεντι.

Ακόμη και ο Λευκός Οίκος μπήκε στον πειρασμό, δημοσιεύοντας εικόνα σε στυλ Ghibli μιας γυναίκας που συλλαμβάνεται από αστυνομικούς στις ΗΠΑ – βασισμένη σε πραγματικό περιστατικό απέλασης καταδικασμένου εμπόρου ναρκωτικών.

Para hacer una imagen al estilo viral del Studio Ghibli:



1. Subir imagen en ChatGPT 4o

2. Prompt: "Rediseña la imagen al estilo Studio Ghibli y conserva todos los detalles".

3. Espera de 2 a 5 minutos

4. Descargar y compartir



Y como bonus, lo mejor que he visto en X: pic.twitter.com/y9tuUe1v8z — Fran Actúa (@Fran_actua) March 30, 2025

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι είχε επίσης την «Ghibli» του στιγμή, με το επίσημο X account του MyGovIndia να δημοσιεύει συλλογή εικόνων του σε διάφορα σκηνικά – δίπλα στον Τραμπ ή τον Μακρόν.

Main character? No.

He’s the whole storyline



Experience through New India in Studio Ghibli strokes.#StudioGhibli#PMModiInGhibli pic.twitter.com/bGToOJMsWU — MyGovIndia (@mygovindia) March 28, 2025

Άλλοι χρήστες αναπαρήγαγαν εμβληματικές φωτογραφίες ή memes, όπως ο Τούρκος Ολυμπιονίκης σκοπευτής Yusuf Dikeç, που έγινε viral στους Αγώνες του Παρισιού επειδή πυροβολούσε με το ένα χέρι στην τσέπη.

Ok so whilst doom scrolling on the interweb, I noticed a trend of people creating Barbie doll versions of themselves using ChatGPT.



It struggled with my face a bit, but made me laugh so much that I thought I'd share it with you guys! pic.twitter.com/LsgihGPzKQ — Tube Mapper - Luke Agbaimoni (@tubemapper) April 11, 2025

Το viral trend εξαπλώθηκε και στη χώρα μας με πολλούς Έλληνες να μετατρέπουν την εικόνα τους σε ιαπωνικό άνιμε και να το διασκεδάζουν σαν μικρά παιδιά.

Προς τι οι αντιδράσεις;

Νίκη Λυμπεράκη

Η εκτενής χρήση εικόνων σε στυλ Ghibli έχει εγείρει ερωτήματα για πιθανές παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

American Saga - studio Ghibli style pic.twitter.com/ax5AzVviPo — Mikołaj Teperek (@MikolajVonskyT) March 26, 2025

Ο Hayao Miyazaki, συνιδρυτής του Studio Ghibli και ένας από τους πιο καταξιωμένους σκηνοθέτες animation παγκοσμίως, είχε δηλώσει ήδη από το 2016 πως είναι «απολύτως αηδιασμένος» από την τεχνολογία. Είχε πει χαρακτηριστικά: «Δεν θα ήθελα ποτέ να ενσωματώσω αυτήν την τεχνολογία στο έργο μου».

Η καλλιτέχνις Karla Ortiz, που μεγάλωσε με τις ταινίες του Miyazaki και έχει καταθέσει αγωγή κατά εταιρειών δημιουργίας εικόνων AI για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, δήλωσε:

«Είναι άλλο ένα ξεκάθαρο παράδειγμα ότι εταιρείες όπως η OpenAI δεν νοιάζονται καθόλου για το έργο και τα δικαιώματα των καλλιτεχνών. Χρησιμοποιούν το όνομα, την αισθητική και τη φήμη του Ghibli για να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Είναι προσβολή. Είναι εκμετάλλευση».

Παραμένει ασαφές εάν το Studio Ghibli παραχώρησε άδεια χρήσης των έργων του στην OpenAI για εκπαίδευση – ή αν μια τέτοια άδεια ήταν απαραίτητη.

Ο νομικός Josh Weigensberg, εξήγησε ότι το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων είναι περίπλοκο.

«Υπάρχει η γενική αρχή ότι το "στυλ" δεν προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Αλλά κάποιες φορές, αυτό που οι άνθρωποι αποκαλούν "στυλ" μπορεί να αφορά συγκεκριμένα, αναγνωρίσιμα στοιχεία ενός καλλιτεχνικού έργου», είπε.

Πληροφορίες από Skynews