Από το Καβούρι στη Ζιρόντ: Κατασκοπευτικό θρίλερ υπέρ της Κίνας ταράζει Ευρώπη και ΝΑΤΟ

Ένα κατασκοπευτικό θρίλερ εξελίσσεται στην Ευρώπη, με διεθνείς διαστάσεις, εμπλέκοντας Έλληνα σμήναρχο και δίκτυο συλληφθέντων στη Γαλλία, με φόντο υποψίες για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, αναδεικνύοντας σοβαρά ζητήματα ασφαλείας. Τόσο οι ελληνικές όσο και οι γαλλικές αρχές ερευνούν υποθέσεις κινεζικής κατασκοπείας με στόχο τεχνολογίες του ΝΑΤΟ, δορυφορικά δεδομένα και στρατιωτικά μυστικά, προκαλώντας ανησυχίες για την ύπαρξη ευρύτερων δικτύων πληροφοριών.

Οι αποκαλύψεις για τη δράση Έλληνα σμήναρχου και οι συλλήψεις στη Γαλλία την ίδια ημέρα αναδεικνύουν ένα ευρωπαϊκό πεδίο κατασκοπείας υπέρ της Κίνας με επίκεντρο τις στρατιωτικές επικοινωνίες, τις δορυφορικές υποδομές και διαβαθμισμένα δεδομένα του ΝΑΤΟ.

Καθώς οι ελληνικές αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης του σμήναρχου που συνελήφθη, η εικόνα που προκύπτει ξεπερνά τα όρια μιας μεμονωμένης υπόθεσης. Την Πέμπτη στη Γαλλία, Οι αρχές προχωρούσαν σε συλλήψεις για υποκλοπή ευαίσθητων στρατιωτικών δεδομένων με προορισμό το Πεκίνο.

Πρόκειται για δύο διαφορετικές επιχειρήσεις που έχουν ένα κοινό νήμα: Οι στρατιωτικές επικοινωνίες, οι δορυφορικές ροές και οι διαβαθμισμένες πληροφορίες, που μετατρέπονται σε πεδίο αθέατου ανταγωνισμού, σε μια Ευρώπη που διαπιστώνει πως η κατασκοπεία δεν ανήκει στο παρελθόν αλλά εξελίσσεται μαζί με την τεχνολογία.

Σύλληψη αξιωματικού στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, στρατιωτικές αρχές συνέλαβαν την Πέμπτη (05.02.2026) έναν Σμήναρχο ο οποίος ομολόγησε κατασκοπεία για χάρη της Κίνας.

Οι Αρχές των συνέλαβαν την κατάλληλη στιγμή, πριν δώσει νέο «πακέτο» πληροφοριών στο Πεκίνο που αφορούσαν το ΝΑΤΟ. Πληροφορίες αναφέρουν είχε στρατολογήσει κι άλλα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο αξιωματικός ομολόγησε μετά τη σύλληψή του, περιγράφοντας ότι στρατολογήθηκε από Κινέζο αξιωματούχο – πιθανόν σε συνέδριο στο εξωτερικό -και παραδέχθηκε ότι απέστελλε πληροφορίες έναντι αμοιβής.

Η υπόθεση άρχισε να ξεδιπλώνεται πριν από περίπου δύο μήνες, όταν η CIA ενημέρωσε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ότι μέλος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων διέρρεε ευαίσθητες πληροφορίες που σχετίζονταν με το ΝΑΤΟ προς την Κίνα.

Μεγάλο μέρος του υλικού φέρεται να αφορά προγράμματα του ΝΑΤΟ, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στους συμμάχους της Συμμαχίας, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, είχε διατελέσει διοικητής της μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι και αργότερα μεταφέρθηκε σε ειδική διαβαθμισμένη μονάδα που σχετιζόταν με το ΝΑΤΟ.

Είχε πρόσβαση σε άκρως απόρρητες πληροφορίες, σχετικά με τις συχνότητες επικοινωνιών κρίσιμων οπλικών συστημάτων, ακόμη και νατοϊκών υποβρυχίων. Όπως προέκυψε από την ανάκριση, είχε ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου έστελνε τις πληροφορίες στον σύνδεσμό του στο Πεκίνο.

Πρόκειται για Σμήναρχο με εξαιρετικά «βαρύ» βιογραφικό και με πολλά χρόνια εμπειρίας σε κρίσιμα αντικείμενα ενώ κατείχε επιτελικό ρόλο με αντικείμενο τις επικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά μέσα.

Ο Αξιωματικός είναι μηχανικός επικοινωνιών και συστημάτων πληροφορικής, με πολυετή υπηρεσία στην Πολεμική Αεροπορία και ειδίκευση σε πεδία που δεν αφορούν απλώς την «τεχνική υποστήριξη», αλλά τη λειτουργική καρδιά των δικτύων και των ροών πληροφορίας, την ανάπτυξη λογισμικού για ιπτάμενα ραντάρ, τη διαχείριση IT συστημάτων με επιπλέον καθήκοντα διαχείρισης μεγάλων προγραμμάτων, ακόμη και συμβάσεων μείζονος επιχειρησιακού ενδιαφέροντος.

Ειδική βαρύτητα έχει το γεγονός ότι αναφέρεται ως διαπιστευμένος αξιολογητής του ΝΑΤΟ στον τομέα των συστημάτων επικοινωνιών και πληροφοριών (CIS), ενώ φέρεται να διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενο που συνδέεται με οπλικά συστήματα και σύγχρονη τεχνολογία.

Παράλληλα, αποδίδεται σε αυτόν έντονο ενδιαφέρον για την κυβερνοασφάλεια και τις επιπτώσεις της σε κρίσιμες υποδομές, τηλεπικοινωνίες και στον αεροπορικό τομέα, στοιχεία που αποτελούν προσόντα υψηλής αξίας για ένα επιτελικό στέλεχος.

Οι πληροφορίες που εξετάζονται φέρεται να αφορούν, μεταξύ άλλων, διαβαθμισμένα δεδομένα σχετικά με επικοινωνίες, επιχειρησιακή λειτουργία, κινήσεις μέσων και προσωπικού, καθώς και στοιχεία που συνδέονται με νατοϊκές ροές πληροφορίας. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι πρόκειται για περιστατικό που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή βλάβη όχι μόνο στην εθνική άμυνα, αλλά και στη Συμμαχία, ακριβώς επειδή η σύγχρονη επιχειρησιακή εικόνα δεν περιορίζεται σε έναν κλάδο ή σε ένα εθνικό επίπεδο.

Στην κατοχή του αξιωματικού φέρεται να βρέθηκε ηλεκτρονική συσκευή με εγκατεστημένο «ειδικό λογισμικό». Μέσω αυτής της συσκευής, φέρεται να φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα και να τα έστελνε στο εξωτερικό, ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία ώστε να μην αποκαλυφθεί η δράση του.

Οι αρμόδιες αρχές φέρονται να παρακολουθούσαν την ψηφιακή δραστηριότητα και τις κινήσεις του για αρκετό χρονικό διάστημα και να αποφάσισαν τη σύλληψη όταν εκτιμήθηκε ότι είχε ήδη συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος πληροφοριών και ότι υπήρχε κίνδυνος άμεσης διοχέτευσης προς τον αποδέκτη.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η δραστηριότητα που φέρεται να είχε με αποδέκτες πρόσωπα ή διαύλους που συνδέονται με την Κίνα. Η διάσταση αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, προσδίδει διαφορετικό βάρος στην υπόθεση, διότι μεταφέρει το ζήτημα από το επίπεδο μιας ποινικής υπόθεσης σε πεδίο στρατηγικής αντιπαράθεσης πληροφοριών, σε μία περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια δικτύων και τεχνολογικών αλυσίδων αποτελεί βασικό πεδίο ανταγωνισμού διεθνώς.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αρχές εξετάζουν όχι μόνο το υλικό που φέρεται να διακινήθηκε, αλλά και ο τρόπος. Διότι για τα συστήματα επικοινωνιών, ο τρόπος πρόσβασης, οι βαθμίδες διαβάθμισης, οι διαδρομές μεταφοράς και οι τεχνικές απόκρυψης παρέχουν συχνά περισσότερες πληροφορίες από το ίδιο το έγγραφο.

Επιπλέον, στο επίκεντρο βρίσκεται η πληροφορία ότι πρόσφατα είχε συναντήσει άτομα προερχόμενα από την Κίνα και ερευνάται σε τι εξυπηρέτησε η συγκεκριμένη συνάντηση.

Συλλήψεις υπόπτων για κατασκοπεία στη Γαλλία

Την ίδια στιγμή, στη Γαλλία, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) περιγράφει μια υπόθεση διαφορετικής «τεχνικής» μορφής, αλλά με παρόμοιο πυρήνα: την υποκλοπή κρίσιμων δεδομένων για λογαριασμό του Πεκίνου.

Οι γαλλικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους δύο Κινέζοι υπήκοοι, για υποκλοπή ευαίσθητων στρατιωτικών δεδομένων.

Οι τέσσερις είχαν συλληφθεί το Σαββατοκύριακο στη νοτιοδυτική Ζιρόντ, όπου οι δύο Κινέζοι ύποπτοι είχαν νοικιάσει Airbnb στο πλαίσιο σχεδίου συλλογής ευαίσθητων πληροφοριών, μεταξύ των οποίων στρατιωτική πληροφόρηση.

Το AFP αναφέρει ότι η υπόθεση ενεργοποιήθηκε όταν κάτοικοι στις 30 Ιανουαρίου είδαν την εγκατάσταση δορυφορικού πιάτου διαμέτρου περίπου 2 μέτρων, γεγονός που συνέπεσε με τοπική διακοπή ίντερνετ.

Έρευνα την επόμενη ημέρα εντόπισε «σύστημα υπολογιστών συνδεδεμένων με δορυφορικά πιάτα» που επέτρεπε την καταγραφή δορυφορικών δεδομένων, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι η εγκατάσταση μπορούσε να υποκλέπτει «ανταλλαγές μεταξύ στρατιωτικών οντοτήτων».

Το AFP προσθέτει ότι οι δύο Κινέζοι υπήκοοι είχαν ταξιδέψει στη Γαλλία με σκοπό να συλλέξουν δεδομένα από το σύστημα δορυφορικού ίντερνετ Starlink και άλλες «οντότητες ζωτικής σημασίας» και να τα μεταδώσουν στην Κίνα.

Η έρευνα στη Γαλλία εστιάζει στην «παράδοση πληροφοριών σε ξένη δύναμη» που θα μπορούσε να βλάψει βασικά εθνικά συμφέροντα, αδίκημα που τιμωρείται με έως 15 χρόνια κάθειρξη.

Δύο άτομα προφυλακίστηκαν και δύο τέθηκαν υπό δικαστική επιτήρηση, χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες για την ταυτότητά τους. Προσθέτει ακόμη ότι οι δύο άλλοι ύποπτοι συνελήφθησαν για φερόμενη παράνομη εισαγωγή του εξοπλισμού.

Η «επόμενη ημέρα» τώρα μεταφέρεται σε δύο επίπεδα: Το πρώτο είναι καθαρά ανακριτικό: πόσο υλικό έχει διακινηθεί, τι ακριβώς περιλαμβάνει, ποιοι ήταν οι αποδέκτες και αν υπάρχει δίκτυο, το δεύτερο είναι θεσμικό και στρατηγικό: πόσο θωρακισμένες είναι οι διαδικασίες προστασίας διαβαθμισμένων πληροφοριών και πόσο γρήγορα μπορούν να αναβαθμιστούν.

Πληροφορίες από Euronews