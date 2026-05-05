CNN: ΗΠΑ και Ισραήλ ετοιμάζονται για νέες επιθέσεις στο Ιράν – Στόχος ενεργειακές υποδομές και πρόσωπα «κλειδιά»

Καζάνι που «βράζει» είναι η Μέση Ανατολή, αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βλέπουν ότι το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου δεν τους αφήνει άλλα περιθώρια εκτός από την επανέναρξη των επιθέσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο Τραμπ έχει απογοητευτεί επίσης από την κατάσταση που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ κι ενώ τονίζει δεν θέλει να επανεκκινήσει μια ολοκληρωμένη πολεμική σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν, φαίνεται ότι δεν έχει εναλλακτικές λύσεις, την ίδια στιγμή που η εκεχειρία Ισραήλ και Χεζμπολάχ είναι έτοιμη να «καταρρεύσει».

Αυτό εξάλλου αναφέρει σήμερα (05.05.2026) το CNN, επικαλούμενο ισραηλινή πηγή, σύμφωνα με την οποία Ισραήλ και οι ΗΠΑ συντονίζονται και προετοιμάζονται για έναν πιθανό νέο γύρο επιθέσεων στο Ιράν, καθώς η εκεχειρία φαίνεται να κινδυνεύει ολοένα και περισσότερο, με τις εντάσεις να κλιμακώνονται στον Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ.

«Η πρόθεση θα ήταν να διεξαχθεί μια σύντομη εκστρατεία με στόχο να πιεστεί το Ιράν για περαιτέρω παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις», λέει η πηγή, ενώ πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις θα στοχεύσουν ενεργειακές υποδομές και ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και είχαν προετοιμαστεί ήδη πριν από την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου 2026.

Η πηγή τονίζει ότι οποιαδήποτε επανέναρξη του πολέμου εξαρτάται τελικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το CNN.

Το Ισραήλ ήταν εξαρχής επιφυλακτικό σχετικά με τις προοπτικές των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, δήλωσε στο CNN Ισραηλινός αξιωματούχος, αλλά η νέα ιρανική πυραυλική επίθεση προς τα ΗΑΕ και το Ομάν χθες Δευτέρα επιτάχυνε τις προετοιμασίες για πιθανή κλιμάκωση των εχθροπραξιών.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πραγματοποίησε διαβουλεύσεις σε περιορισμένα, αυστηρά ελεγχόμενα φόρουμ ασφαλείας, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που γνωρίζει το θέμα. Ο Νετανιάχου έδωσε επίσης εντολή στους υπουργούς της κυβέρνησης να μην σχολιάζουν δημόσια το Ιράν.

Συνέχιση του πολέμου στον Λίβανο

Εάν η εκεχειρία με το Ιράν καταρρεύσει, το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ σε ολόκληρο τον Λίβανο, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή. Η εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στον Λίβανο φαίνεται να βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρέτεινε την εκεχειρία μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, αλλά το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά σε καθημερινή βάση.

Σύμφωνα με το CNN, ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Τραμπ ότι το Ισραήλ ενδιαφέρεται για την επανέναρξη των μαχών υψηλής έντασης εναντίον της Χεζμπολάχ.

Μια ισραηλινή πηγή ασφαλείας δήλωσε ότι οι IDF πιέζουν για την άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ, ώστε να μπορέσουν να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ βόρεια του ποταμού Λιτάνι, που χωρίζει τον νότιο Λίβανο από την υπόλοιπη χώρα.

