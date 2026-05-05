Φρίκη στη Νότια Αφρική: Αγνοούμενος ξενοδόχος εντοπίστηκε μέσα στον κροκόδειλο που ανέσυρε αστυνομικός – Βρέθηκαν 12 παπούτσια στην κοιλιά του

Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής δεν πίστευε στα μάτια της όταν εντόπισε τη σορό ενός ξενοδόχου που αγνοούνταν μέσα στην κοιλιά ενός κροκόδειλου, τον οποίο εντόπισαν οι αρχές με τη χρήση drone κοντά στην περιοχή όπου χάθηκε ο επιχειρηματίας και τον ανέσυραν με ελικόπτερο.

Το θύμα – και θήραμα του κροκόδειλου – ήταν ο 59χρονος Γκάμπριελ Μπατίστα, ένας ξενοδόχος ο οποίος εξαφανίστηκε πριν μερικές μέρες όταν επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητο του από μια πλημμυρισμένη γέφυρα στη Νότια Αφρική για να φτάσει στο ξενοδοχείο και το μπαρ του που βρίσκονται στην απέναντι όχθη. Ωστόσο, η στάθμη ανέβαινε με αποτέλεσμα να παρασύρει τον άτυχο άνδρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα λείψανα του, βρέθηκαν μέσα στο σαρκοφάγο ζώο βάρους μισού τόνου. Οι αρχές είχαν εντοπίσει τον συγκεκριμένο κροκόδειλο ο οποίος βρισκόταν κοντά στην περιοχή όπου εξαφανίστηκε ο Μπατίστα και φαινόταν σαν να έχει τυπικά σημάδια πρόσφατης σίτισης.

Η αστυνομία που ερευνά το περιστατικό στην πόλη Κοματίπορτ της επαρχίας Μπουμαλάνγκα βρήκε επίσης έξι ζευγάρια παπούτσια μέσα στο στομάχι του κροκοδείλου. Η επιτόπια νεκροψία που διενήργησε ο αρχηγός της Νοτιοαφρικανικής Αστυνομίας, Τζόι Ποτγκίτερ οδήγησε στη μακάβρια ανακάλυψη δύο κομμένων χεριών με τα δάχτυλα ακόμα στη θέση τους, μισού θώρακα και σάρκας από το στήθος.

Το DNA που ελήφθη από το πτώμα επιβεβαίωσε ότι τα λείψανα ανήκαν στον Μπατίστα, ο οποίος είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά της πλημμύρας. Ωστόσο, κανένα από τα παπούτσια δεν ανήκε στο θύμα, γεγονός που οδήγησε σε φόβους ότι ο κροκόδειλος είναι αδίστακτο και ανθρωποφάγο ζώο που έχει καταβροχθίσει πολλά θύματα πνιγμού στον ποταμό τα τελευταία χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ειδικούς στην άγρια φύση, οι κροκόδειλοι δεν μπορούν να αφομοιώσουν το πλαστικό, γεγονός που εξηγεί την ανακάλυψη παπουτσιών, όπως σαγιονάρες, σανδάλια, αθλητικά παπούτσια Nike και ψηλοτάκουνα.

Την ίδια ώρα, είναι σε εξέλιξη πλήρης έρευνα με σκοπό να διαπιστωθεί αν τα παπούτσια ανήκουν σε αγνοούμενους κατοίκους της περιοχής ή χωρικούς που χρησιμοποιούν τη γέφυρα —η οποία πλημμυρίζει συχνά— είτε με τα πόδια είτε με αυτοκίνητο και έχουν παρασυρθεί από τα νερά.

Το χρονικό

Το δράμα ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα, όταν ο Μπατίστα προσπάθησε να περάσει με το αυτοκίνητό του τη πλημμυρισμένη χαμηλή γέφυρα κοντά στο γήπεδο γκολφ της πόλης, για να φτάσει στο ξενοδοχείο και το μπαρ του που βρίσκονται στην απέναντι όχθη, ενώ η στάθμη του ποταμού ανέβαινε.

Ωστόσο, τα ισχυρά ρεύματα έσπρωξαν το 4×4 Ford Ranger του από την άκρη της γέφυρας πάνω στα βράχια και πιστεύεται ότι ο επιχειρηματίας βγήκε από το όχημα για να προσπαθήσει να φτάσει σε ασφαλές έδαφος. Ωστόσο, η δύναμη του νερού φαίνεται να τον παρέσυρε και να τον έσπρωξε κατά μήκος του ποταμού Κομάτι προς τα κοντινά σύνορα με τη Μοζαμβίκη, όπου βρίσκονται πεινασμένοι κροκόδειλοι.

Η αστυνομία και οι δασοφύλακες ανέφεραν ότι δεκάδες από τα ζώα χρησιμοποιούν τα λασπωμένα νησάκια του ποταμού και τις αμμώδεις όχθες για να παραμονεύουν και να περιμένουν τα θύματα που παρασύρονται προς τα κάτω. Δεν είναι γνωστό αν ο Μπατίστα πνίγηκε πριν φαγωθεί από τον κροκόδειλο, ο οποίος θανατώθηκε και είναι πιθανό τα λείψανά του να βρίσκονται και μέσα σε αρκετούς άλλους κροκόδειλους.

Το θύμα ήταν ιδιοκτήτης του Border Country Inn και του σπορ μπαρ, σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο από τη γέφυρα που πλημμυρίζει τακτικά και 3 μίλια από το παγκοσμίου φήμης Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ. Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Ο Γκάμπριελ ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και οικογενειάρχης, παντρεμένος με πολλά παιδιά, που περνούσε πολύ χρόνο εδώ και οι πελάτες τον αγαπούσαν. Ζούσε στο Γιοχάνεσμπουργκ, αλλά ήταν ιδιοκτήτης αυτού του ξενώνα και του μπαρ και περνούσε πολύ χρόνο εδώ. Τη Δευτέρα, ενώ πήγαινε στη δουλειά, παρασύρθηκε από τα νερά.

Παράλληλα, εντύπωση προκάλεσε η γενναιότητα του διοικητή της ομάδας δυτών της αστυνομίας, του Λοχαγού Johan «Pottie» Potgieter, αφού προσφέρθηκε εθελοντικά να μεταφερθεί αεροπορικώς στην περιοχή για να ανασύρει τον κροκόδειλο που είχε σκοτωθεί με πυροβολισμό. Η ομάδα του υποψιάστηκε ότι ο Μπατίστα είχε φαγωθεί και έστειλε ένα drone την Τρίτη, παρακολουθώντας τη δραστηριότητα των κροκοδείλων που ζουν στα νησιά με τις λάσπες.

Βίντεο τον δείχνει να κατεβαίνει με σχοινί από το ελικόπτερο και να ανασύρει τον νεκρό κροκόδειλο, με τα πλάνα να κόβουν την ανάσα. Ο Ποτγκίτερ είπε: «Η ομάδα καταδύσεων μου ανασύρει πτώματα από τοπικούς ποταμούς σε αυτό το τμήμα της Νότιας Αφρικής εδώ και πολύ καιρό, οπότε γνωρίζουμε τη συμπεριφορά των κροκοδείλων.

Από ένα drone μελετήσαμε έναν αριθμό κροκοδείλων σε ένα νησί 60 μέτρα από τη γέφυρα και εντοπίσαμε έναν συγκεκριμένο κροκόδειλο για τον οποίο ήμασταν 100% σίγουροι ότι είχε φάει τον άνδρα. Αυτός ο πολύ μεγάλος κροκόδειλος δεν κουνιόταν κάτω από τον ήλιο και έδειχνε τυπικά σημάδια πρόσφατης σίτισης, καθώς είχε μια τεράστια γεμάτη κοιλιά και παρέμενε έξω από το κοντινό νερό. Δεν έκανε καμία προσπάθεια να κινηθεί παρά τον θόρυβο των drones ή του ελικοπτέρου μας από πάνω, ούτε έδειξε καμία διάθεση να αναζητήσει τροφή, οπότε ήμασταν σίγουροι ότι ήταν αυτός ο κροκόδειλος», είπε.

Έπρεπε να ζητηθεί άδεια για την ευθανασία του κροκόδειλου, η οποία δόθηκε το Σάββατο, και σκοτώθηκε με μία μόνο βολή από σκοπευτή στο ελικόπτερο της αστυνομίας. Ο καπετάνιος Ποτγκίτερ πρόσθεσε: «Μου ανέθεσαν τη δουλειά, μου έβαλαν μια ζώνη ασφαλείας και ο θόρυβος του πυροβολισμού και του ελικοπτέρου που με κατέβαζε έδιωξε τους υπόλοιπους κροκόδειλους.

Υπήρχαν τόσα πολλά πράγματα που μπορούσαν να πάνε στραβά και το σχοινί ουσιαστικά με κατέβασε πάνω στη μύτη του κροκόδειλου, οπότε ήλπιζα κάπως να ήταν πραγματικά νεκρός! Υπήρχαν δύο κροκόδειλοι κοντά που παρακολουθούσαν καθώς έβαζα τη ζώνη ασφαλείας γύρω από τη μέση του νεκρού κροκόδειλου, την ασφάλιζα κάτω από τα μπροστινά πόδια και σφίγγα τον ιμάντα. Τότε έκανα σήμα στο ελικόπτερο και με ανέβασε αμέσως, αφήνοντας πίσω πολλά μεγάλα κροκόδειλα, και μετά πετάξαμε σε μια ζώνη προσγείωσης για να ανοίξουμε το κροκόδειλο», είπε.

Ο κροκόδειλος του Νείλου συγκαταλέγεται στα πιο τρομακτικά αρπακτικά της Αφρικής και διαθέτει ένα από τα ισχυρότερα δαγκώματα στο ζωικό βασίλειο, με δύναμη 8 φορές μεγαλύτερη από αυτή του μεγάλου λευκού καρχαρία.

Σκοτώνουν 1.000 ανθρώπους ετησίως στην Αφρική, φτάνουν σε μήκος τα 6 μέτρα, ζυγίζουν έως και 680 κιλά, μπορούν να τρέξουν με ταχύτητα 35 χλμ./ώρα και δεν υπάρχει αντίπαλος για τον άνθρωπο. Λίγοι είναι οι τυχεροί που καταφέρνουν να γλιτώσουν από την επίθεσή τους.

Τρέφονται κυρίως με ψάρια, αλλά μπορούν εύκολα να καταβάλουν βουβάλια, αντιλόπες, νεαρά ιπποπόταμα και νεαρούς ελέφαντες, ενώ διαθέτουν 64 έως 68 δόντια μήκους έως 12,7 εκατοστών για να αρπάζουν και να κρατούν το θήραμά τους.