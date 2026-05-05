Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί μεταβαίνει στην Κίνα για συνομιλίες με τον ομόλογό του

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί θα μεταβεί σήμερα Τρίτη (05.05.2026) στην Κίνα για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

«Κατά την επίσκεψη, θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας, Ουάνγκ Γι και θα ανταλλάξουν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις καθώς και για τις εξελίξεις στην περιοχή και διεθνώς», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν.

Η Κίνα αγοράζει μεγάλες ποσότητες ιρανικού πετρελαίου και αερίου και έχει επικρίνει τον ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα ο Αραγτσί είχε συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη.

Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν στην Κίνα έρχεται καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το πρώτο ταξίδι στην Κίνα ενός προέδρου των ΗΠΑ εδώ και σχεδόν μια δεκαετία την επόμενη εβδομάδα.

Το Πεκίνο έχει καταφέρει να τοποθετηθεί ως φωνή της λογικής χάρη στη μακροχρόνια πολιτική του της «μη παρέμβασης» στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών και στις εργασιακές του σχέσεις με όλους τους εμπλεκόμενους στον πόλεμο κατά του Ιράν.